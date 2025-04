Journée mondiale de l’autisme : en Corse, le football s’engage pour l’inclusion

C’est un message fort, porté par le ballon rond : l’inclusion passe aussi par le sport. Pour Espoir Autisme Corse, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée ce 2 avril, est bien plus qu’une date symbolique. C’est l’occasion, chaque année, de rappeler que de nombreux enfants restent encore à l’écart des lieux de vie, des loisirs collectifs et de l’espace public. Et cette année, l’association a voulu frapper fort, avec le soutien appuyé de deux poids lourds du football insulaire : l’AC Ajaccio et le SC Bastia.



À Ajaccio, un coup d’envoi symbolique

Dès le 31 mars, plusieurs jeunes accompagnés par la MAS Les Magnolias et le SAMSAH ont été accueillis lors d’un entraînement de l’AC Ajaccio. Au programme : échanges de balles, photos avec les joueurs, et une immersion au sein du club professionnel. « L’ensemble du staff s’est adapté aux difficultés des personnes présentant un TSA. L’accueil a été remarquable », souligne l’équipe d’Espoir Autisme Corse.

Le 4 avril, lors de la rencontre ACA–Amiens, un adulte du SAMSAH donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre au stade François-Coty. Les familles accompagnées par l’association, ainsi que les professionnels, bénéficieront d’un accès gratuit aux tribunes, sans limitation de places. Une tombola sera également organisée, avec des lots offerts par le club (maillots, écharpes), au profit de l’association.