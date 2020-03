Journée internationale des droits des femmes : la CGT mobilisée à Bastia

«Nous souhaitons mettre en évidence que les femmes seront les grandes perdantes de la réforme des retraites » soulignait sur place Eve Pommepuy du Collectif Femmes-mixité de la CGT de la Haute-Corse. «Nous sommes là aussi pour dénoncer les inégalités de salaires hommes/femmes. Et cela a une répercussion sur les retraites. Déjà les femmes partent en retraite un an plus tard que les hommes, leur pension est ainsi de 42% en moyenne, une femme sur 5 attend 67 ans, âge d’annulation de la décote et 37% des femmes retraitées touchent moins de 1000 €. Si le projet de réforme prévoit d’intégrer les primes dans le calcul des pensions, dans de nombreux métiers, particulièrement ceux occupés par des femmes, il n’y a pas ou peu de primes, et lorsqu’il y en a, les femmes sont encore donc les grandes perdantes ».



Le syndicat fait aussi remarquer que 79,4% des salariés à temps partiel sont des femmes, 30% des femmes travaillent à temps partiel contre 8% des hommes et 40% des femmes qui travaillent dans le TPE sont à temps partiel. Ce dimanche, la CGT engageait le public à signer une pétition (voir ci-joint) pour le retrait de la loi sur la retraite à points