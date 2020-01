Journée Mondiale de la Corse : ce qu'il faut savoir...

Magà Ettori souhaitait que la Corse ait une présence importante dans ces événements. Il institua donc cette « Journée Mondiale de la Corse ». Avec Edmond Simeoni et Corsica Diaspora, Magà organisa une vingtaine de manifestations en même temps, dans toute la France et un peu partout dans le monde (Angleterre, Chine, Belgique, Tunisie, Porto-Rico, …) sur le thème, « la Corse qui résiste, la Corse qui gagne ».

La radio France Bleu Frequenza Mora a également joué un rôle important dans cette première « Journée Mondiale de la Corse ». Les animateurs de la Radio ont tous été mobilisés, tout au long de la journée, pour adapter leurs émissions aux thèmes retenus, et ouvrir l’antenne à l’événement, en un tour du monde radiophonique. Ici, là-bas, et ailleurs sur les ondes et sur le web, les voix des animateurs de la radio insulaire, résonna tout au long de la journée. Magà Ettori invité de la rédaction, donnait le départ tandis que les animateurs de la station assuraient les liens, et faisaient vivre la manifestation, sans aucune rupture avec la grille habituelle. L’émission ‘’la compil d’Evelyne Adam’’ en direct de Bastia, en diffusion internationale a réuni plus de deux millions et demi d’auditeurs avec des intervenants de Papeete, de Bora Bora, d’Allemagne, de Belgique, et des Etats-Unis, et des Corses et amis de la Corse comme Yves Duteil, Philippe Risoli, Thomas Dutronc, Jean-Luc Reichman, Faudel, Roland Magdane, Alain Bougrain Dubourg, Pascal Olmeta, Marie José Nat, Henri Padovani.

La première « Journée Mondiale de la Corse » allait donc inscrire durablement la Corse dans une relation de bienveillance et d’ouverture au Monde et aux autres cultures.