Journal du confinement, jour 19 : enceintes et confinées, drôle de situation

"Il y a la peur du virus, de la contamination, celle des proches et de ce que cela peut engendrer. Un stress au quotidien pour des femmes qui sont censées l'éviter au maximum.

Personnellement, ce n'est pas tant d'être enfermée chez soi qui peut être angoissant ou perturbant" témoigne Maria-Serena

Soyons honnête, il y a tout de même pire comme situation. Télé, canapé, frigo plein et papier toilette aussi : malgré la razzia compulsive de certains... tout le confort de nos maison en 2020 quoi. Et des journées rythmées par les plus grands enfants et leurs devoirs pour certains d'entre nous.





On s'adapte et on fait avec ! Car en fin de compte, c'est la vie qui est en jeu !

Et puis comme le disent mes enfants de 8ans 1/2, "si on veut que ça se termine il faut respecter, c'est tout"!

Non, en réalité pour moi, ce sont plusieurs choses qui sont stressantes.

C'est notamment de devoir sortir de la maison pour faire des examens médicaux en lien avec la grossesse. Alors on fait attentions aux efforts quotidiens et on est, peut-être, plus qu'à l'accoutumé, attentive au moindre signe de notre corps. Le moindre tiraillement, la petite contraction de Braxton-Hicks met en alerte. Ce que je souhaite plus que tout c'est éviter le milieu médical et en réalité le monde en général. À dire vrai, j'évite même de faire les courses. C'est mon mari qui s'en charge. Oui, cela peu paraître légèrement agoraphobe ou hypocondriaque... Mais rendons nous a l'évidence, malgré les nombreux messages diffusés sur les risques encourus, de trop nombreuses personnes agissent de manière inconsciente voire même assassine. De ce fait, la plus grosse peur c'est tout simplement de contaminer mes enfants, le bébé à venir, être contaminée, hospitalisée, devoir les laisser ou que l'un d'entre eux soit hospitalisé, seul : c'est ça le pire !





Selon certaines études, le bébé ne peut être contaminé in utero, mais étant de 5 mois et demi, en cas d'insuffisance respiratoire on ne sait pas ce qui peut arriver...

D'un autre côté, ne pas pouvoir faire des examens aussi facilement qu'en temps normal peu également effrayer. Et oui, vive la contradiction intérieure !

Puis je pense surtout aux mamans qui accouchent durant cette période.

Moi qui ne suis pas de nature stressée en général, cette situation transforme l'état d'esprit.

Être loin des siens entre aussi en ligne de compte. Avec un mari sapeur-pompier professionnel, très mobilisé et impliqué dans son boulot et qui n'est plus rentré à la maison depuis le début du confinement par peur de contaminer les siens. Car le risque est bien plus grand dans ce milieu. Et c'est un stress énorme de le savoir si près du virus. Si pour des cas signalés Covid-19, les pompiers sont bien protégés, pour toutes les autres interventions de la vie courante, ce n'est pas la même tenue ! Il s'est donc volontairement, en dehors de ses gardes, s'est mis en quarantaine pour éviter toute éventuelle contamination.





Mêlée à cela, l'incompréhension totale face à la mauvaise gestion gouvernementale, ne serait-ce qu'au niveau du manque de tests pour tous ceux qui risquent leurs vies pour les autres.

C'est aussi la peur pour mes parents qui sont chez eux et que l'on a évité un peu avant le début du confinement, afin de préserver leur santé. Il y a aussi le stress de chaque appel téléphonique où durant une fraction de seconde, la peur de la terrible annonce nous gagne ! Même si là aussi toutes les précautions sont respectées.

En résumé c'est une inquiétude permanente pour tous ceux qui comptent. Le cercle familial, amis et même connaissances.Au final, la même inquiétude que tout le monde connaît, saupoudrée d'hormones.

C'est une période stressante que de vivre confinée chez soi lorsque l'on est enceinte en période de pandémie.