Jouez avec "Watty à la maison" et apprenez les éco-gestes à vos enfants avec les partenaires corses de Eco CO2

« Watty à l’école » est un programme pédagogique et ludique d’Eco C2O initialement réalisé dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves de 4 à 10 ans aux écogestes. En Corse, ce programme est dispensé au sein des écoles par les Espaces Information Energie, en partenariat avec EDF.Watty continue et s’invite … à la maison !A l'occasion de ces semaines "d'école à la maison", Eco CO2 et ses partenaires mettent à la disposition de tous «». Vous pouvez la télécharger gratuitement sur http://www.watty.fr Cette mallette contient des supports ludiques adaptés à tous les âges : des coloriages, des jeux et des chansons pour les enfants de 4 à 7 ans et des activités manuelles, d’écriture et de décoration à partir d’objets de tri et de récupération pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Un livret illustré des 99 écogestes s’adresse également à toute la famille pour apprendre en s’amusant.En parallèle, Eco CO2 et les partenaires du programme Watty invitent tous les enfants de Corse à participer au concours national d’expression artistique qui est organisé, comme chaque année, sur tous les territoires. Ce concours a pour objectif d’apprendre aux enfants à économiser l’eau et l’énergie mais aussi à les rendre acteur d’une gestion durable des ressources au quotidien.Cette année, le concours a été lancé le 13 janvier dernier sur le thème suivant :Les jeunes Corses peuvent ainsi mettre à profit ce temps passé à la maison pour réaliser une création artistique sur le support de leur choix : dessin, vidéo, photo, collage...