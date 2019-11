Joseph Pucci : « La population de Viggianellu se sent trahie, elle est très en colère »

- Pourquoi cette colère ?

- Ce qui est insupportable pour la population et le collectif, c’est que nous n’ayons pas accès à notre propre centre d’enfouissement parce que le SYVADEC a décidé de nous fermer les portes dès qu’ont commencé les opérations de blocage du Collectif Valincu Lindu. Nous avons ressenti cela comme une agression. Depuis trois ans, nous avons fait preuve de solidarité envers toute la Corse. En signe de remerciement, à la dernière réunion du bureau du SYVADEC auquel mon adjoint en charge de la question des déchets, Jean Pereney, a assisté, les représentants des autres intercos ont approuvé la décision du président Tatti. Cela nous pénalise d’autant plus que nous n’avons pas de quai de transfert puisque nous avons un exutoire. Nous sommes, donc, les plus maltraités de l’île puisque nous ne trouvions pas à stocker nos déchets, ni à les mettre en balles. C’était une situation insupportable et injuste !



- La situation a-t-elle changé ?

- Vendredi soir, la ComCom a tenu un bureau exceptionnel sur la crise des déchets pour voir quelles dispositions nous pouvions prendre pour accéder à notre site, je dis « notre » parce qu’il se trouve sur notre foncier. Juste avant la réunion, le bureau du SYVADEC, qui s’était, lui aussi, réuni en bureau exceptionnel, nous a informé que, finalement, il nous donnait accès à notre recyclerie de Teparella et à notre plateforme de compostage, mais pas à notre centre d’enfouissement. Nous nous retrouvons dans l’impossibilité de jeter nos ordures ménagères.



- Le SYVADEC vous a-t-il proposé une solution ?

- Il nous donne comme solution d’utiliser le quai de transfert de Moca-Croce. Seulement, ce quai représente un volume insuffisant pour le stockage de nos déchets, il ne permet de traiter que 5 tonnes par jour alors que nous en produisons 15. Tout en sachant que depuis le début de la crise, nous avons entassé près de 700 tonnes de déchets. Donc, cette solution, bien qu’elle nous ouvre les portes de la recyclerie, ne nous permet pas d’évacuer facilement les déchets qui se sont accumulés sur notre ComCom. Samedi, les camions de collecte ont commencé à se diriger vers Moca-Croce, il faudra une dizaine de jours pour arriver à une situation un peu plus stable. La chose la plus invraisemblable est que nos déchets vont aller à Moca-Croce. Là, ils seront acheminés sur Teghime et reviendront en balles à Moca-Croce.



- C’est absurde !

- Totalement ! C’est même inqualifiable ! Je me demande comment on peut raisonner comme ça ! Le SYVADEC nous dit qu’il renverra les balles à Moca-Croce ou sur un terrain approprié, mais un terrain approprié, pour nous, c’est notre centre ! Il nous demande de déposer nos déchets bien emballés à côté de notre centre, c’est inconcevable ! Ces déchets, non seulement auront fait le tour de Corse pour revenir chez nous, mais, en plus, seront emballés dans du plastic pour être enfouis. C’est encore pire d’un point de vue écologique ! Quand on pense au bilan carbone et à la pollution des plastiques, cette proposition du SYVADEC est tout bonnement incroyable !



- Quelle raison donne le SYVADEC pour justifier cette proposition ?

- Nous ne comprenons pas ! La première raison, qui a été donnée de nous fermer le site, était la sécurité. On nous a dit que les chauffeurs des camions, que nous avions bloqués, avaient été pris à partie. Ce qui n’a jamais été le cas ! Si on nous ouvre la recyclerie, où est le problème de sécurité ? A chaque fois, ce sont des raisons de sécurité qui sont avancées, mais, en réalité, cela ne tient pas debout !