Jeunes sapeurs-pompiers de Balagne : Fin de cycle et reconnaissance à Belgodère

Une marche de cohésion pour ouvrir la journée

La matinée a débuté sous le signe du collectif et de l’endurance avec une marche de cohésion à travers les sentiers de la plaine de Réginu. Un moment de partage et d’effort où la petite troupe, soudée et motivée, a démontré son esprit d’équipe et sa détermination. Cette marche symbolique a parfaitement lancé cette journée dédiée aux valeurs de solidarité, de rigueur et de dépassement de soi.





Une formation exigeante saluée par les autorités

La cérémonie officielle, s’est ensuite déroulée en présence de figures de proue du SIS 2B : le président Hyacinthe Vanni, le colonel Pierre Pieri, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, le commandant Frédéric Antoine-Santoni, le commandant Pascal Colombani et le capitaine Ange Santucci, responsable de la section Balagne. Étaient également présents les cinq chefs de centre de la microrégion ainsi que le maire de Belgodère, Lionel Mortini. Les jeunes ont reçu leur attestation de suivi du module transverse de formation d’équipier sapeur-pompier volontaire, dispensé en février dernier à L’Île-Rousse. Mais surtout, ils ont eu l’immense fierté de se voir remettre leur galon vert, symbole de leur passage en quatrième et dernière année de formation, avant le tant convoité brevet national de JSP. Parallèlement, deux jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Belgodère, Marin Bellec et Lucas Perez, ont été particulièrement distingués : chacun a reçu son galon de caporal, marquant une étape supplémentaire dans leur parcours exemplaire débuté sous le statut de JSP. Un moment de fierté pour les cadres et personnels de la caserne.





Discours forts, messages clairs

Tour à tour, les autorités ont pris la parole dans des allocutions empreintes de solennité, mais aussi d’encouragements. Le lieutenant-colonel Nutti, le colonel Pieri, le commandant Santoni, le président Vanni et le maire Mortini ont souligné avec émotion l’importance de l’engagement citoyen, de la rigueur et de la solidarité dans le parcours de ces jeunes. Un message fort a été adressé par Hyacinthe Vanni : il a mis en garde contre les dangers des conduites addictives, fléau silencieux qui fragilise la jeunesse insulaire. Un appel vibrant à la vigilance, à la retenue et au respect des valeurs fondamentales et traditions, qui a trouvé un écho sincère auprès des jeunes JSP, visiblement touchés et motivés.





Un moment de convivialité… et de gratitude

Après les discours et les remises officielles, place à la détente ! Un spuntinu généreux a rassemblé tout ce beau monde dans une ambiance chaleureuse, mêlant rires, échanges et émotions. Ce moment de partage n’aurait pas été possible sans l’implication précieuse de l’amicale des sapeurs-pompiers de Belgodère, chaleureusement remerciée pour son engagement dans l’organisation de cette journée. Grâce à elle, cette cérémonie restera gravée dans les mémoires comme un jalon marquant dans le parcours de ces jeunes engagés, déjà prêts à porter haut les couleurs du courage et du service.