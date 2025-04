Jeune homme visé par des tirs d'arme à feu à Tralonca : une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h30 ce dimanche 27 avril, dans le secteur de Tralonca, dans le centre Corse. Un jeune homme de 23 ans, qui se trouvait au volant de son véhicule, a été visé par un coup de feu. S'il n'a pas été blessé, les services de secours, rapidement mobilisés sur les lieux, ont trouvé la victime en état de choc. Le jeune homme a été auditionné par les gendarmes avant d'être pris en charge et transporté à l’hôpital de Corte.



Ce lundi, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé que « un automobiliste aurait été victime de tirs alors qu’il circulait à bord de son véhicule dans le secteur de Tralonca ». Il précise que les tirs n'ont pas fait de blessé et qu'« une enquête a été ouverte du chef de tentative de meurtre », confiée à la section de recherches de Corse et à la brigade de recherches de Corte.