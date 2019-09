Jeff Exiga : « Mon histoire avec le volley a commencé sur une plage ajaccienne et elle s’achève naturellement au même endroit »

Lors d’une récente conférence de presse, le libero tant aimé des ajacciens Jeff Exiga avait annoncé qu’il tirait sa révérence et prenait une retraite bien méritée mettant ainsi un terme à sa carrière de joueur professionnel de Volley-Ball.



Si l’annonce officielle avait été très solennelle, ses amis, collègues et famille se sont réunis ce samedi 14 septembre afin d’organiser une soirée festive et mémorable à l’occasion d’un jubilé sur la plage du Neptune.



Jean-François Exiga a reçu la passion du volley en héritage à la naissance, pourrait-on dire. Son père, président du club du GFCA et son grand frère lui ont rapidement mis un ballon dans les mains même si les anecdotes démontrent que le jeune Jeff a très vite demandé avec insistance de « jouer » comme l’a souligné avec tendresse son premier entraineur Christian Osty. « Dès qu’il arrivait à l’entrainement, il n’avait que ce mot là à la bouche, jouer, jouer et encore jouer ».



Le jeune Jeff surnommé affectueusement « la puce » a une carrière impressionnante. Le volleyeur ajaccien a, en effet, remporté trois championnats de France, six coupes de France, trois supercoupes de France et une coupe d’Italie. Il a également reçu quatre titres de meilleur libero en championnat de France et le titre de meilleur libero du championnat d’Italie en 2012. Ce passage en Italie lui a laissé des souvenirs mémorables qu’il a évoqués lors de ce jubilé : « un rêve réalisé et l’expérience de la culture de la gagne ».



C’est bien entendu ce parcours sportif de haut niveau que l’ensemble des invités étaient venus saluer mais aussi la personne et l’Ajaccien qu’est Jeff Exiga. Bien qu’invité d’honneur, c’est entouré de sa famille et particulièrement de ses enfants, qu’il porte au bras; qu’il s’est prêté au jeu des interviews avec les journalistes ou aux sollicitations des amis. Sourire bienveillant inlassablement et le regard tendre, c’est ainsi que bon nombre de convives ont connu le « petit » Jeff il y a près de trente ans faisant ses premières passes sur le sable des plages de la route des Sanguinaires.



Infatigable joueur déjà à l’époque, passionné mais aussi espiègle avec ce petit rire, jamais moqueur, mais qui lui est propre et qu’il a conservé malgré l’âge adulte.



Ce jubilé a donc été l’occasion d’accompagner le joueur professionnel dans sa retraite mais aussi de célébrer l’homme. Un dernier tour de piste presqu’obligatoire sur le terrain de volley de la plage du Neptune a été offert au public avant de rejoindre les invités sur la terrasse du restaurant de son ami Philippe Ciccada.

Antoine Exiga, son père, micro à la main remerciera son fils qui, au-delà de sa carrière, aura permis de faire connaître Ajaccio dans le monde entier. Danielle Antonini, conseillère territoriale saluera le sportif d’origine corse qui aura certainement suscité et encouragé quelques vocations. Le maire, Laurent Marcangeli, également présent, évoquera les années collège et les tournois de foot partagés.

Jeff Exiga se tourne aujourd’hui sereinement vers l’avenir.« Je projette de passer mon diplôme DEJEPS et de finir ma Licence de STAPS en validation d’acquis d’expérience. Je serai également présent bien sur pour le GFCA et je souhaite vivement me mettre au service des autres et me consacrer au secteur social et associatif ».

De vastes projets donc, qui viendront étoffer cette retraite sportive.



Si la carrière professionnelle est, bel et bien, derrière lui, il n’est pas né, pour autant, celui qui lui ôtera un ballon de volley des mains, et il ne sera pas rare de revoir « la puce » sautiller encore longtemps sur les plages ajacciennes.