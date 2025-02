Jeannette Mari, doyenne d'Ajaccio, honorée de la médaille de la Ville

Deux mois après avoir attiré l'attention du pape François, Jeannette Mari, âgée de 107 ans, a été honorée de la médaille de la Ville d'Ajaccio ce lundi 17 février 2025.

À 107 ans, cette figure respectée de la cité impériale a été honorée pour son parcours de vie exceptionnel, marqué par un courage sans faille et une capacité rare à apporter de la joie autour d’elle.

Accompagnée de sa famille et de ses proches, l’Ajaccienne a été célébrée dans le salon napoléonien de l'Hôtel de Ville, lors d’une cérémonie pendant laquelle le maire, Stéphane Sbraggia, et ses adjoints ont exprimé leur fierté d’accueillir cette figure respectée et bien-aimée de la ville.