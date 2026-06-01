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Jean-Sébastien Scipilliti a établi une marque à 12h23 sur le Mare à Mare Sud


GAP le Dimanche 7 Juin 2026 à 21:30

Parti ce dimanche matin à 7 heures des Quatre Chemins à Porto-Vecchio pour rejoindre Propriano et établir ainsi le record de la traversée d'Est en Ouest du Mare à Mare Sud ,Jean-Sébastien Scipilliti, a rallié l'église Notre Dame de la Miséricorde à 19h23 au terme d'un parcours de 85 kilomètres pour un peu plus de 4.300m de D+ effectué en 12h23 minutes.



Jean-Sébastien Scipilliti a établi une marque à 12h23 sur le Mare à Mare Sud
 
Jean-Sébastien Scipiilliti était dans le bon rythme en rejoignant Cartalavonu, au 16e kilomètre, à 9h20 sur la partie composée à elle seule du quart du dénivelé total avec dix minutes d'avance sur l'horaire prévisionnel. Cette avance était encore de huit minutes à Levie au 30e kilomètre. Le ravitaillement suivant à savoir Serra di Scopamena était atteint à 13h56 au lieu de 14h15, alors que 50 kilomètres étaient bouclés.
 

À Sainte-Lucie de Tallano, soit le 60e kilomètre, l'avance était retombée à une minute. La remontée en direction de la crête au-dessus de Fozzano sur la partie pendue; avec le mur de la carrière; s'avérait éprouvante. Jean-Sébastien Scipilliti, touchait Fozzano à 17h46 soit une minute de plus que l'horaire prévu. Il bouclait son périple à l'église de Propriano à 19h23, soit 23 minutes de plus que le temps prévisionnel. Jean-Sébastien Scipilliti avec 12h23 a établi aujourd'hui le record de la traversée Est - Ouest qui est désormais la marque à battre.


L'équipe des pacers qui a accompagné Jean-Sébastien Scipilliti: : Gilles Tarnier, Paul-Mathieu Graziani, Julien Berto, Marc-Antoine Mamone, Nico Doddoli, Jean-Pierre Scipilliti, José Alibrandi, Romain Peretti, Louis Vannucci, Jeff Richaud, Julien Morello, Jean-Michel Tagnati, Axel Mondain, Lesia Manenti, Pascal Cuttoli, Loïc Sanna, Raphaël Megard.




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