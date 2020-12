Jean-Pierre Santini a été remis en liberté sous contrôle judiciaire

Jean-Pierre Santini et sept autres personnes avaient été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste correctionnelle", "destruction ou dégradation en réunion", "transport et acquisition d'armes de catégorie A ou B" dans le cadre de l'enquête sur des tirs contre la gendarmerie de Montesoro dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier et de deux conférences de presse en septembre 2019 et juillet 2020.





5 personnes, dont JP Santini, avaient été placées en détention provisoire et quatre autres sous contrôle judiciaire. L'une d'entre elles, Frédéric Pellerin, avait été libérée le 28 octobre dernier mais placée sous contrôle judiciaire, 3 autres personnes incarcérées dans ce dossier restent détenues.



Jean-Pierre Santini, 76 ans, qui, pour dénoncer cette détention avait initié une grève de la faim durant plusieurs semaines, va donc retrouver la liberté ce jeudi mais ne pourra peut-être pas revenir en Corse du fait de son contrôle judiciaire.

Il le saura ce jeudi.