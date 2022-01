Jean-Nicolas Antoniotti, nouveau président de l’incubateur de Corse, Inizià

Élu pour une durée de 3 ans, Jean-Nicolas Antoniotti prend la présidence de l’Incubateur de Corse à la suite de Dominique Federici, président de l’Université de Corse Pasquale Paoli, d'Alexandre Vinciguerra, président de l'Agence de Développement Économique de la Corse et de Jacques Pomonti, ancien président de l'INA.

Désigné « personnalité qualifiée » par le président du Conseil exécutif de Corse, Jean- Nicolas Antoniotti était membre du comité de Sélection et de Suivi (CoSS) de l’incubateur depuis 2020.





Impliqué depuis de nombreuses années en faveur de l’innovation et du développement économique de la Corse, il est à l’initiative du fonds d’investissement Femu Quì, qu’il a présidé pendant plus de 20 ans. Il est également membre fondateur d’A Fundazione de l’Université de Corse en tant que président de l’entreprise Demeures Corses et, depuis 2017, Président du Conseil de l’École d’Ingénieur Paoli Tech de l'Université de Corse.