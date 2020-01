Jean-Martin Mondoloni : "l'Exécutif nationaliste bouleverse les modalités de desserte maritime de la Corse" 

"La situation de blocage que connaît la Corse est liée au mouvement de grève de la Méridionale pour protester contre la tournure que prend la question de la desserte maritime insulaire après le vote jeudi dernier à l’Assemblée de Corse d’un nouveau rapport concernant les ports de Porto-Vecchio et Propriano.



La litanie de décisions de l'exécutif nationaliste, contre lesquelles notre groupe s’est positionnée, bouleverse radicalement les modalités de desserte maritime de la Corse.



Dans la perspective de créer une compagnie publique maritime régionale, la majorité territoriale a fait le choix depuis quatre ans de s'en tenir à des DSP de courte durée, trois au total, une provisoire, une transitoire, et une de raccordement. Avant de recourir à des prorogations, puis désormais à des contrats exceptionnels, coûteux en enveloppe de compensation le but étant de tenir jusqu’au 1er janvier 2021, où il est prévu d'instituer un nouveau schéma via la SEMOP qui pour nous est la plus mauvaise réponse qui pouvait être apportée à la question maritime.



Ces DSP de courte durée ont eu pour conséquence de fragiliser les opérateurs délégataires ou candidats en ne leur laissant que peu de visibilité, quelques mois seulement. La compagnie La Méridionale se trouve effectivement dans une situation délicate avec ce que ça implique au niveau social dans un contexte aussi troublé. Ceci dit, dans le cadre des 5 lignes, la direction de la compagnie n’a pas été en mesure de formuler des offres acceptables notamment en termes de compensation.



Aussi, notre groupe en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre un terme à cette situation de blocage générée par le mouvement de grève de la Méridionale qui se traduit par une prise en otage de la desserte maritime de la Corse, et par la mise à mal du principe de continuité territoriale avec ce que cela implique en termes d’approvisionnement et d’activité économique. Seule la discussion dans un climat apaisé permettra de trouver une solution."