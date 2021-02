Jean-Martin Mondoloni : « Les Corses ont élu des militants, alors que la Corse a besoin de gestionnaires »

- Trois dossiers de frictions. Le premier est le plan Salvezza ? Où est le problème selon vous ?

- Le volet Salvezza est, d ’ abord et surtout, le travail des forces vives de notre île, celui de la Corse qui se lève tôt. L ’ Exécutif a, ensuite, fait l ’ agrégation de toutes ces propositions. L ’ intérêt était de se pencher rapidement après le vote sur la mise en œuvre de ce plan, puisque, seule, son opérationnalité compte. Encore une fois, les rapports de la majorité avec l ’ Etat sont de nature à ne pas concrétiser certaines mesures. Pour que nous puissions être entendus, il faut que la Collectivité accepte de bâtir un partenariat fécond avec l ’ Etat. Les derniers jours semblent montrer une inflexion et la raison semble gagner le Président de l’Exécutif. Que de temps perdu !



- Le plan Déchets sera examiné la session prochaine. Qu’en pensez-vous ? Vos positions ne sont-elles pas obsolètes au regard des directives nationales et européennes en matière de tri ?

- Aux antipodes de ce qui est avancé, ce sont nos propositions qui sont ambitieuses à tous les niveaux, à commencer par le tri et la mise en œuvre des plateformes de désemballage dans les supermarchés insulaires, mais aussi, en ne s ’ interdisant rien en termes de réflexion sur le traitement là où depuis des années, les Nationalistes sont les champions du tout enfouissement. La valorisation énergétique des déchets tombe sous le sens, à commencer par ceux organiques par voie de compostage ou de méthanisation. Notre position, loin d’être obsolète, semble rejointe par ceux qui prétendaient la combattre de façon caricaturale et zélée. Les directives européennes justement restreignent de plus en plus le recours à l ’ enfouissement pour des raisons évidentes. Le débat sur le plan déchets, pour autant qu’il existe un jour, sera l ’ occasion de confronter des points de vue déjà bien aiguisés. Concrètement, l’Exécutif ne fait pas de choix. On ignore ce que deviendront les déchets résiduels dans quelques mois, encore moins le coût que cela va représenter et qui paiera ? Ce dossier est définitivement marqué du sceau de l’amateurisme !



- Autre rapport en débat : les transports maritimes avec l ’ attribution de l ’ appel d ’ offres de la DSP pour 1 an. Vous aviez tiré à boulets rouges sur la stratégie de l ’ Exécutif. Quelle sera votre position lors du vote ?

- Je ne vais pas, à ce stade, anticiper sur le vote et la position de notre groupe. D ’ une façon générale, sur le dossier maritime, l ’ Exécutif fait preuve de désinvolture. On en est à la 7ème DSP de raccordement en 5 ans dans la perspective de constitution d ’ une SEMOP à dominante publique en guise de compagnie régionale maritime promise par la coalition au pouvoir, pourtant contraire aux intérêts de la Corse. Après l ’ abandon des deux SEMOP et la renonciation à l ’ outil naval, voilà que l ’ on ne cesse de reporter la création de la SEMOP désormais unique au nom de considérations fallacieuses, alors qu ’ il s ’ agit en fait d ’ un mode de gestion voué à l’échec auquel il faut tout simplement renoncer. Sans compter que les montants de compensation sollicités par les compagnies délégataires vont en augmentant, là où l ’ Exécutif nous promettait des économies substantielles. Encore des effets d ’ annonces et le triomphe du symbole au détriment d ’ une gestion pragmatique des affaires de la Corse !