Jean-Guy Talamoni : " Il faut redéfinir nos politiques publiques en prenant en compte l'urgence climatique et écologique"

Lors de sa séance des 19 et 20 décembre 2019, l'Assemblée de Corse a déclaré l'urgence climatique et écologique. L'institution reconnait désormais l'impact des activités humaines sur l'environnement et rappelle que toutes les institutions ont leur rôle à jouer.



Des travaux ont été réalisés depuis plusieurs mois afin de définir une ligne de conduite à adopter pour la Collectivité de Corse (CDC). Pour cela, l'Assemblée de Corse a décidé d'engager une démarche de concertation avec l'ensemble des parties concernées , soit les institutions, les différentes composantes de la CDC, les agences et offices, les associations et les experts. Ensemble, ils pourront définir la doctrine de la CDC qui interviendra à l'égard du changement climatique.





Les modalités de ces concertations restent encore à définir. Le président de l'Assemblée de Corse propose une conférence permanente. Un format qui permettra selon lui, "une consultation plus large, un temps de travail plus étendu et une analyse plus précise de la situation."



Jean-Guy Talamoni, à l'initiative de la proposition d'adoption de l'urgence climatique et écologiquen se félicite de l'adoption de cette mesure. "Il est dans l'ADN du courant nationaliste d'être mobilisé pour la lutte environnementale. C'est dans nos fondamentaux. En ce sens, le FLNC a contribué à la préservation du littoral" explique-t-il.



Nombre de territoires ont déjà décrété l'urgence climatique, c'est le cas notamment la Nouvelle Aquitaine qui l'a voté en juillet dernier et qui souhaite accompagner et accélérer la transition écologique dans sa région. Le président de l'Assemblée de Corse est catégorique. "Il faut redéfinir nos politiques publiques en prenant en compte l'urgence climatique et écologique. J'ai en ce sens écrit au président du Conseil exécutif pour lui demander de mettre en œuvre cette délibération et de discuter sur les modalités de la conférence que je propose."



Même si Jean-Guy Talamoni reconnait que la Corse ne pèse pas lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, il justifie son initiative par "l'impuissance et la défaillance des Etats face au changement climatique, comme la dernière COP 25 a pu en attester" et et estime que "modestement et à notre niveau, nous devons participer à ce mouvement."



A l'heure où la Corse est touchée par des phénomènes météorologiques de plus en plus forts et plus nombreux, cette décision est sans doute la bienvenue.