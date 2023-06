Jean-Félix Acquaviva : « Si la réforme des retraites avait été présentée au vote, elle aurait été rejetée »

- Comment vivez-vous le retrait de votre proposition de loi sur les retraites ? Comme un échec ?

- Tout d’abord, au moment où nous retirons le texte, notre devoir et nos pensées vont aux victimes de ce terrible drame d’Annecy, en espérant qu’elles survivent. Quand on prend la décision de retirer le texte, c’est aussi par rapport à cette échelle de valeur. Vue l’incapacité à voter sur l’article 1 et l’article 40 déclenché par la Présidente, le sujet n’était plus intéressant au fond et ne pouvait produire qu’un débat de chicaya dans l’hémicycle, ce qui ne pouvait pas nous convenir. Ensuite, nous sommes droit dans nos bottes, moralement, politiquement, démocratiquement. Nous avons fait ce pourquoi des millions de personnes voulaient que l’on agisse, en lien avec le mandat qui nous a été conféré durant les élections législatives. Nous avons été dès le début contre ce projet de réforme des retraites et nous le restons sur le fond, dans la vision du financement, l’allongement de la durée du travail à 64 ans qui n’était pas nécessaire, la non-prise en compte de la pénibilité, l’emploi des seniors... À partir de là, ce n'est pas un échec dans la mesure où nous avons fait ce pourquoi nous avons été élus et pour restaurer les droits du Parlement.



- N’est-ce pas ce qui se joue véritablement ?

- Oui ! Des artifices réglementaires ont été utilisés de manière excessive par le gouvernement et la majorité présidentielle pour éviter le vote. Dire que le 49-3 est un outil démocratique et que la motion de censure, qui a été provoquée par son utilisation, est un vote pour ou contre la réforme, est faux ! Je rappelle que le 49-3 est l’exception dans l’esprit de la Constitution, qui doit confirmer la règle pour un gouvernement qui veut gouverner. Quand le 49-3 devient la règle, notamment sur un sujet sociétal aussi important, et quand il est dégainé, comme ce fut le cas, en deux heures de temps, parce que le gouvernement se rendait compte qu’il était minoritaire en séance de deux voix pour le vote sur le fond de la réforme, on dénature l’exception qui devient la règle. L’exception vient en lieu et place du Parlement qui ne s’était pas prononcé en première lecture sur le sujet. C’est pour cela que nous avons présenté une motion de censure. Nous n’avions pas vocation à le faire, mais nous l’avons fait parce que le comportement du gouvernement est antidémocratique. Utiliser le 49-3 tort et à travers, de manière excessive et non exceptionnelle comme le prévoit le règlement, aboutit à ce que disait déjà Michel Debré en son temps : à force de vouloir toujours utiliser le 49-3, on se risquerait à une crise de régime. Notre motion de censure n’est pas passée à neuf voix près. Comme ce n’était pas un vote contre la réforme, mais un vote de défiance du gouvernement par rapport à ce qu’il avait fait, des députés, notamment républicains et autres, qui étaient contre la réforme, ne l’ont pas votée. Nous savons aujourd’hui que si la réforme avait été présentée au vote, elle aurait été rejetée.



- Vous taclez le gouvernement pour son absence de recherche de compromis. Et pourtant, il s’entête ?

- Oui ! Le gouvernement n’a pas été capable de créer des compromis suffisants sur le fond du projet de réforme, pendant sa construction parlementaire et avant même de passer au vote, en amont du 49-3. Il y a eu un déficit de concertation sociale, donc de démocratie sociale. Ce gouvernement, malheureusement, a choisi de jouer une partie de poker en misant uniquement sur Les Républicains (LR), en recherchant les voix du Sénat, en pensant que l’adoption au Sénat ramènerait l’ensemble du groupe LR à voter pour la réforme. Il s’est trompé ! Lorsque le groupe LIOT a, comme d’autres, fait des propositions, il ne s’est pas tourné vers lui, il lui fallait donc passer en force. Tout cela nous a amené à proposer, dans notre niche parlementaire, une loi qui nous permettait enfin de rétablir ce pourquoi nous sommes élus, c’est-à-dire voter. Si on s’assoit sur le fait que la démocratie, ce sont des échanges et des recherches de compromis qui doivent se solder par des votes de fond, à ce moment-là il n’y a plus besoin de Parlement ! On fait des gouvernements de technocrates, voire de grandes administrations, et on avance à coup d’arguments d’autorité. Cette vision n’est pas la vision du groupe LIOT. Nous sommes des démocrates. Pour nous, le préalable d’un système républicain, c’est la démocratie.