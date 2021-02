Jean-Félix Acquaviva : « Sans contribution financière, nous ne parviendrons pas à créer une économie circulaire en Corse »

C’est un problème crucial pour les communes et intercommunalités corses, à savoir le traitement et le recyclage des déchets ménagers – que le député de Corti-Fium’Orbu-Balagna, Jean-Félix Acquaviva, a pointé dans sa question au gouvernement, mercredi à l’Assemblée nationale. « La loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, dispose que les éco-organismes de la filière de l’emballage, en l’occurrence CITEO, ont l’obligation de couvrir 80 % des coûts nets de référence d’un service dit optimisé de collecte et tri des déchets d’emballages ménagers », pose-t-il d’emblée. CITEO est avec Adelphe, un des deux éco-organismes agréés financés par les producteurs de déchets selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) mis en place en 1992. Ces éco-organismes reversent les contributions perçues sous forme de soutiens aux collectivités locales pour le financement du dispositif de collecte séparée, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers. « Or, CITEO ne verse pas 80 % des frais de fonctionnement réellement observés par les collectivités puisqu’il s’agit d’un coût forfaitaire qui ne correspond pas à une moyenne pondérée », affirme le député corse.Pour Jean-Félix Acquaviva, également président du Comité de massif corse, ce coût forfaitaire a des effets néfastes sur le recyclage des déchets des communes et intercommunalités de l’intérieur de l’île. « Les territoires insulaires et montagneux, à l’instar de la Corse, font l’objet d’un cumul de contraintes structurelles qui engendrent des coûts supplémentaires, résultant de la faible densité démographique, du temps de parcours très long entre les différents pôles, d’une fréquence de collecte élevée et d’une saisonnalité touristique accrue qui augmente la population quelques mois dans l’année. Par conséquent, les filières de traitement, valorisation ou recyclage des déchets sont restreintes, voire inexistantes. L’exportation systématique des déchets triés est souvent la seule issue : les allées et venues des camions et des bateaux ont un coût financier, mais aussi environnemental ». Mais aussi des effets pervers : « Le débouché quasi forcé de l’exportation des matières triées, du fait de la recherche de seuil de volumes suffisants par les éco-organismes, n’incite pas à la création de filières de recyclage sur place. Cette situation est renforcée par le fait que la matière triée n’appartient pas à la collectivité, mais à l’éco-organisme ».S’appuyant sur l’article 8 de la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui prévoit un soutien majoré des éco-organismes aux collectivités d’outre-mer, compte tenu « de l’éloignement, de l’insularité et de la faible maturité des systèmes de traitement des déchets de ces territoires », il explique que la situation en Corse est identique. « Selon l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), les coûts moyens aidés s’élèvent à 329 € la tonne pour les ordures ménagères contre 227 € sur le continent, et à 446 € la tonne en Corse pour les recyclables secs hors verre, contre 187 € sur le continent. Ces coûts structurels affectent fortement le budget des intercommunalités, qui sont contraintes de puiser dans leur budget général, mais aussi de faire appel, de manière croissante, à la fiscalité des ménages ». Il lance, donc, au gouvernement un appel à la discussion « sur la prise en charge à 100 % par les éco-organismes des coûts supportés par les collectivités corses et à réfléchir avec nous à un moyen légal ou conventionnel de maintenir sur l’île une partie de la matière triée, afin de permettre le développement de filières de recyclage sur place ? ».