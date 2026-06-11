Jean-Charles Orsucci réélu président de l'ANEL

C'est une réélection qui confirme son poids dans le paysage des collectivités littorales françaises. Réunis au ministère chargé de la Mer et de la Pêche, les élus de l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) ont renouvelé leur confiance à Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio.



Ce dernier avait succédé au maire des Sables d’Olonne, Yannick Moreau, en septembre dernier et poursuivra son mandat de président de l'association jusqu'à la fin du mandat municipal.



Sur ses réseaux sociaux, Jean-Charles Orsucci indique avoir, lors de ses premiers mois de président de l’ANEl, découvert « en commençant par les Outre-Mers, les difficultés tout comme les nombreuses richesses de nos façades littorales hexagonales comme ultramarines ». « J’y ai rencontré des élus, des femmes et des hommes engagées dans leur mandat pour leur commune littorale qui croise bon nombre de difficultés communes malgré nos singularités », poursuit-il en pointant des problématiques telles que l’érosion du littoral, la pression foncière, les difficultés de logement, ou encore l’adaptation au changement climatique.



Alors que sa commune est particulièrement concernée par ces sujets, le maire de Bonifacio s’est réjoui de sa réélection à la tête de l’ANEL. « En tant que Maire d’une commune littorale, en tant qu’insulaire, votre confiance qui se porte sur la totalité du mandat municipal m’honore et m’oblige », assure-t-il avant de conclure : « Nous avons encore des batailles à mener ensemble et je veillerai à porter votre voix auprès des plus hauts représentants de l’État ».

