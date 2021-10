Jean-Charles Martinelli élu président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Corse

Les près de 18 000 artisans de Corse étaient appelés aux urnes par correspondance ou vote électronique du 1er au 14 octobre pour élire le nouveau président de la Chambre régionale de Métiers et d'Artisanat de Corse. Une élection inédite puisque depuis janvier 2021 , les deux chambres départementales n’existent plus et la présidence de la chambre régionale avait été assurée à tour de rôle par Jean-Charles Martinelli et François-Marie Ottaviani, anciens présidents des chambres de Haute-Corse et de Corse-du-Sud entre 2016 et 2021 et candidats au fauteuil de président.Ce mardi 19 octobre, en fin de soirée, le président sortant, M. Martinelli (Una strada per l'artisgiani), qui était à la tête de la structure depuis janvier dernier, a été élu président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Corse avec 2.422 voix. Son opposant, François-Marie Ottaviani a remporté 2.417 voix (La voix des artisans, A voce di l'artisgiani).Une victoire serrée donc (cinq voix d'écart) qui a été contestée par le candidat malheureux qui ce mercredi 20 octobre lors d'une conférence de presse a annoncé vouloir déposer une action en référé devant le tribunal administratif de Bastia. Selon nos confrères de France 3 Via Stella François-Marie Ottaviani contesterait le comptage de huit bulletins accompagnés de la profession de foi d'un candidat, ce qui rend automatiquement le vote nul.M. Ottaviani sera reçu par le préfet de région ce mercredi à 18 heures.