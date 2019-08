Jean-Baptiste Guégan, de Nashville à la Marine de Davia chez Michel Mallory

Il y a des contes de fées que parfois l'on ne peut imaginer, même en rêve.Pourtant celui que connaît actuellement Jean-Baptiste Guégan est bel et bien réel. Un conte de fée pour ce garçon à la voix de Johnny Hallyday qui est né d'une rencontre pourtant improbable entre lui et Michel Mallory, recordman des chansons écrite pour l'idole qui a tiré sa révérence le 5 décembre au soir à Marnes-la-Coquette.C'est dans la résidence de Michel Mallory, à la Marine de Davia, où Johnny avait ses habitudes, que nous avons retrouvé les deux hommes.



11 heures du matin, Michel Mallory est là avec son épouse Nathalie pour nous accueillir si chaleureusement comme ils savent le faire.

Dans un coin du patio, Jean-Baptiste Guégan est là, téléphone portable collé à l'oreille pour répondre à une journaliste qui sollicite une interview.

Un détail vestimentaire frappe chez Jean-Baptiste; il porte un bleu de chine comme Michel qui en en fait on le sait sa marque de fabrique.

Michel Mallory profite de cet instant pour nous raconter comment cette histoire entre lui et Jean-Baptiste a pris naissance.





"En fait, il faut remonter au temps de la tournée des vieilles canailles. Nous étions plusieurs, dont notamment David Hallyday et Eddy Mitchel lorsque Johnny m'a informé qu'il voulait enregistrer un ultime album à Nashville et en ajoutant "comme ça la boucle sera bouclée et, cet album ce sera avec toi".Il voulait qu'on aille tous les deux à Nashville pour faire réellement la musique qu'il avait envie de faire. Il voulait finir là-dessus. Le départ était prévu en Décembre

Cette annonce a jeté un froid et pourtant c'était sérieux. Je me suis donc mis à écrire quelques titres, mais malheureusement son souhait n'a pu se réaliser".





Et de poursuivre." Ensuite, par l'intermédiaire d'un ami à Nathalie (son épouse) on a commencé à me parler de Jean-Baptiste Guégan et on a insisté pour que je le rencontre. Très franchement, je n'avais pas envie. Je croyais avoir à faire à un autre sosie, comme tant d'autres, du Taulier.

Pour faire court, je dirais qu'ensuite j'ai écouté son CD et qu'en fermant les yeux, j'avais l'impression d'entendre Johnny. C'était énorme.

J'ai finalement accepté de prendre au téléphone son producteur à qui j'ai dit que j'étais en Corse et que si il voulait me rencontrer, il fallait qu'il vienne. Et là, tout est allé très vite.

Avec Jean-Baptiste et son producteur, on été invités par José D'Oriano sur son bateau-apéro pour déguster des pâtes à l'araignée de mer. Sur le bateau, il y avait une sono et un micro. J'en-Baptiste s'en est emparé et à commencer à chanter "Oh Marie". J'ai éclaté en sanglots et j'ai tout de suite compris que là, on n'avait pas à faire à un imitateur, rien à voir.







éJ'ai expliqué ensuite au producteur que j'avais déjà écrit plusieurs chansons pour l'album de Johnny et que certaines on pourrait les reprendre pour Jean-Baptiste, d'autres les supprimer et une que l'on pouvait aussi garder mais en modifiant les paroles. Cette chanson c'est celle écrite pour Johnny afin qu'il remercie son public.

Cette chanson " Te dire merci" était destinée à Johnny pour qu'il remercie son public. Aujourd'hui, elle est adaptée pour Jean-Baptiste qui la chante pour remercier son idole de toujours.

Ce séjour à Nashville a été tout simplement géant.



'"Puisque c'est écrit" sortira sous la pression le 30 août au lieu du mois d'octobre et alors qu'il est en pré vente, ,il est déjà disque d'or. C'est tout simplement fabuleux.

J'ai appris à connaître Jean-Baptiste, à discuter avec lui et je suis frappé par son parcours qui en beaucoup de points, notamment dans l'enfance et l'adolescence est identique, voir pire que celui de Johnny.

En faisant connaissance de Jean-Baptiste Guégan, j'ai rencontré d'abord un artiste, un vrai, avec sa sensibilité. Si Johnny n'avait pas existé , JB aurait quand même chanté" .





Avant de s'éclipser, Michel raconte une petite anecdote: " Un jour Jean-Baptiste est allé consulté un ORL. Ce dernier lui a dit "c'est marrant vous avez les mêmes cordes vocales qu'un de mes patients très connu" Curieux Jean-Baptiste a voulu en savoir plus et la praticien lui a révélé que c'était notre Johnny".









"Même dans mes rêves les plus fous je n'aurais pu imaginer ce qu'il m'arrive"

Jean-Baptiste Guégan a un physique de play-boy ou d'acteur de cinéma, rien à voir avec Johnny Hallyday.

En revanche, lorsqu'il s'approche et vous adresse la parole, les intonations font que la ressemblance vocale avec Johnny est là et bien là.Un peu plus tard, lorsque Michel Mallory nous fera écouter deux titre, alors là les poils se hérissent, la chair de poule vous prend et l'émotion vous monte au corps.



Souriant, décontracté, Jean-Baptiste Guégan prend le relais de Michel

" Ce qui m'arrive, même pas dans mes rêves les plus fous j'aurai pu l'imaginer.

Aujourd'hui pourtant, c'est bien la réalité. L'album est tout simplement monstrueux. J'ai vraiment hâte d'être au 30 août pour voir le bébé sortir.



Comme l'a dit Michel, l'album est déjà disque d'or alors qu'il est toujours en pré vente. C'est fabuleux. C'est aussi une fierté pour moi de poursuivre à ma manière l'oeuvre de celui qui a été et sera toujours mon idole.



Si par ma contribution je peux mettre un peu de baume au coeur au nombreux fans de notre rockeur, j'en serais le plus heureux.



Je suis à la fois fier et heureux de voir que les gens me suivent et que les salles se remplissent à chacune de mes prestations, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse. J'ai aussi la tournée des 40 Zénith de France qui se passe très bien.



Johnny était tout pour moi. Enfant, il m'a sauvé la vie, sans le savoir, à chaque fois il m'a aidé à remonter la pente. Il était là pour soigner mes blessures dans mon enfance compliquée".







Quand on pose la question à Jean-Baptiste de savoir si il avait déjà eu l'occasion de rencontrer son idole, Jean-Baptiste répond avec beaucoup de pudeur:



" Non, un jour j'ai rencontré Pierre Billon sur la tournée de la Française des jeux qui m'avait proposé de faire le podium et qui avait aimé ma prestation, avant d'ajouter qu'il parlerait de moi à Johnny. Plus tard il m'a dit que Johnny avait écouté et qu'il aurait dit que j'étais "de loin le plus près". Cette rencontre que j'ai espéré si elle ne s'est pas faite c'est qu'elle ne devait pas se faire. Je crois au destin mais je n'aime pas le forcer. Aujourd'hui le succès est là mais je garde les pieds sur terre. Ce que je veux c'est me remettre très vite au travail et préparer un deuxième album. Pas question d'en rester là.



Avant de se quitter, Jean-Baptiste ne tarit pas d'éloges à l'égard de Michel Mallory et se dit ravi de revenir en Corse pour la 3e fois, mais certainement pas la dernière.



A 36 ans, Jean-Baptiste a tout l'avenir devant lui.