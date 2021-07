JO de Tokyo 2021 - Morhad Amdouni : « Je suis déjà dans mon match »

- Morhad, comment s’est passée la préparation ?

- Plutôt bien même si on peut toujours espérer mieux. On s’est surtout axé sur le marathon mais avec des séances sur piste afin de donner un élan à l’épreuve du 10000 mètres. Tout s’est bien passé, je suis positif mais conscient, en même temps, que la vérité viendra de la piste. Vous savez, on a beau se préparer, peaufiner les moindres détails, travailler physiquement et mentalement, il faut être prêt le jour J à l’heure H. On gère au mieux tout ce qui est périphérie mais on sait pas comment l’épreuve se passera...



- Vos premiers pas au pays du Soleil-Levant ?

- Je suis arrivé ce vendredi (23 juillet) avec la délégation tricolore, nous avons de suite mis le cap sur notre camp de rattachement à Kobé, situé à 1h30 d’avion de Tokyo et du village olympique. Nous n’avons pu, de ce fait, assister à la cérémonie d’ouverture.



- Disputer les JO, une pression particulière ?

​- Les JO, c’est l’histoire du sport, il y a bien sûr une dimension toute autre. Ceci étant, nous sommes des compétiteurs et nous nous devons de savoir gérer la pression. Je reste un homme. Après, la réussite ou non dépend de tellement de paramètres.



- Comment vous sentez-vous par rapport aux autres concurrents ? Favori, outsider ?

- Plutôt outsider ! J’ai disputé des compétitions internationales mais je serai, dans ce cas novice face à des athlètes qui ont été médaillés olympiques ou à l’occasion des récents championnats du monde. Je crois qu’il faut rester humble et donner le maximum de soi-même pour ne rien regretter.



- Quels objectif ?

- Je suis un compétiteur et en tant que tel vais m’efforcer d’aller le plus haut possible. Une médaille serait un rêve mais il y a tellement d’incertitudes. Je suis, quoiqu’il arrive, déjà dans mon match. C’est la première fois, depuis Alain Mimoun en 1956, qu’un athlète double le 10 000 mètres et le marathon, je vais tout faire pour réussir à relever ce défi.

Le 30 juillet pour la première compétition et le 8 août pour le marathon.



- Vous serez deux avec Alexandra Feracci, trois si l’on ajoute Wided Atatou ( remplaçante en relais 4X 100 mètres) à représenter la Corse à l’occasion de ces JO. Une fierté ?

- C’est énorme surtout pour une île qui compte seulement 350 000 habitants. Cela démontre que les jeunes corses sont pétris de qualités, ils ne se limitent pas à leur région et sont capables, à force de travail, de rivaliser avec les meilleurs. Espérons que d’autres pourront continuer dans ce fil. Toute la Corse sera derrière nous, nous allons nous efforcer de lui faire honneur.





Quand suivre Morhad Amdouni ?

10000 mètres : vendredi 30 juillet à 13h30

Marathon : dimanche 8 août à minuit



Diffusion sur France Télévisions