"J'ai été agressé sexuellement par mon supérieur" : témoignage d'une victime

Il me disait : " Allez calme toi !" Et il a commencé à m'embrasser et me caresser, à l'entrejambe. Il a violé mon intimité ! On était toujours dans le couloir.

​Il me répétait "calme toi ! "Je sens ton cœur battre très fort. Tu as franchi le cap. On s'est embrassé mais ça ne doit pas se savoir. La prochaine fois ce sera mieux. Calme toi ! ".



De mon côté, je me suis retrouvé spectateur de mon agression. Mon cerveau s'est mis en alerte, en veille. Malgré ma carrure, malgré que je sois un homme, il m'a été impossible d'avoir la moindre réaction. J'étais tétanisé. Et, croyez-moi, je m'en suis voulu de ne pas avoir pu réagir.

En rentrant chez moi, je suis directement aller me laver. Je me sentais sali. Sur mon portable, lui m'appelait et je ne répondais pas. J'étais livide, éteint. Ma femme a trouvé mon attitude étrange.

Elle m'a rejoint dans la salle de bain. Et m'a demandé de lui expliquer ce qui m'était arrivé. Sans se douter un seul instant de la situation. J'ai vidé mon sac. Elle était choquée. Elle m'a conseillé d'en parler. Je suis allé au commissariat pour déposer plainte.

Et c est ce que je conseille de faire à toutes les personnes qui ont déjà vécu une histoire comme celle là.

Il faut se dire : " je connais la vérité, c'est moi la victime !" Il ne faut pas avoir peur de perdre des amis ou du regard des autres.