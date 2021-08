L’économie réelle : Qu’est-ce que c’est ?

PME (Petites et Moyennes Entreprises) ;

ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) ;

TPE (Très Petites Entreprises).

Elles impliquent une activité concrète ;

Elles ne bénéficient pas du financement de l’appel aux marchés boursiers.





Les avantages à investir en ligne





Quelles sont les options d’investissement qui s’offrent à vous ?

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)





Le PEA PME





Le private equity

L’IR-PME si vous êtes un gros contribuable (moins de 7 ans, 18% pour un plafond de 50 000 euros) ;

Les FIP et FCPI, si vous êtes un particulier (18% de réduction fiscale pour un plafond de 12 000 euros) ;

L’assurance-vie à travers une unité de compte pour particuliers.





Le financement participatif





Contacter une société de gestion privée

Pour générer davantage d’intérêts avec leurs épargnes, un nombre de plus en plus important de Français choisissent d’investir en ligne dans l’économie réelle.Puisque vous êtes aussi intéressé par cette opportunité, la première chose à faire est d’abord de comprendre l’investissement en ligne dans l’économie réelle. C’est une étape indispensable qui vous permettra de collecter des informations utiles à vos prises de décisions.Cet article se propose d’expliquer ce que cela implique d’investir en ligne dans l’économie réelle et de présenter les options dont disposent les particuliers.L’institut de sondage OpinionWay révèle que 46% de Français ne sont pas en mesure de définir ce qu’est l’économie réelle. Par contre, 48% des investisseurs individuels l’expliquent comme étant la production de biens et de services.En effet, il s’agit de la sphère de l’activité économique concernée par la production de biens et services. Elle s’oppose en cela à la sphère financière qui regroupe les échanges de titres désormais dématérialisés.Elle est relative aux :Pour deux raisons toutes simples :L’économie réelle désigne également un investissement en immobilier professionnel, de même que les actifs forestiers et terriens.Si vous voulez investir en ligne dans l’économie réelle et être sûr de bien commencer, vous pouvez contacter Anaxago. La structure a déjà conseillé plus de 7 000 investisseurs depuis 2013 avec plus de 275 millions d’euros investis par sa communauté. Plus de détails sur https://www.anaxago.com/ Lorsque vous choisissez d’investir en ligne, votre argent se transforme en autre chose que de l’argent : en marchandises, en salaires, en services, etc. C’est un échange marchand.Investir dans l’économie réelle a donc l’avantage d’apporter de la diversification, par rapport aux investissements classiques.C’est donc à dire qu’il y a ici un meilleur équilibre des risques, du fait de la non-cotation des entreprises concernées et de l’innovation des secteurs. Vous restez donc cohérent avec votre profil investisseur. Cliquez ici pour mieux comprendre le concept d’économie réelle.Pour investir en ligne, vous avez plusieurs possibilités.C’est un produit d’épargne à travers lequel vous pouvez investir dans l’immobilier de santé, de bureau ou dans les commerces.Toutefois, il ne s’agit pas ici d’acquérir un appartement ou un autre bien immobilier. Il s’agit plutôt de devenir propriétaire d’une part de parc immobilier, susceptible de contenir des centaines d’immeubles habités par des locataires.La gestion locative n’est pas à votre charge, mais à celle de la société de gestion professionnelle.Ce sont des compte-titres visant à accompagner le financement des PME et ETI. Pour peu d’être un contribuable fiscal en France, vous êtes autorisé à en ouvrir un et un seul. Toutefois, vous avez la liberté de cumuler l’ouverture d’un PEA PME avec celle d’un PEA ordinaire.Il suffit de ne pas excéder le plafond qui est de 225 000 euros.Encore appelé capital-investissement, il s’agit ici d’investir son capital dans des sociétés non cotées à divers niveaux de développement. Pour quel but ? Accompagner une société au plan financier et de façon stratégique, en vue de gagner une plus-value lors de sa cession future.Les particuliers peuvent y souscrire, à condition de détenir un horizon de placement suffisamment long pour engranger de conséquents bénéfices. A cet effet, vous avez le choix entre :Notez qu’il existe des risques de perte dans ce dernier cas, en raison du fait que l’engagement de l’assureur est fonction du nombre d’unités de compte et non de leur valeur.Vous pouvez soit faire du crowdfunding (investissement en ligne sous forme de participation au capital), soit faire du crowdlending (prêt d’argent à une société). Il faut souligner que vous ne bénéficiez pas vraiment ici de l’avantage de la diversification.Les sociétés de gestion privée sont réputées pour créer la rencontre entre l’économie réelle et les clients désireux d’y investir.En plus de parfaire votre connaissance financière, elles font preuve d’excellence et de transparence aussi bien dans la sélection des actifs où investir en ligne, que de leur gestion.