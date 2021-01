Investir dans l’immobilier neuf : comment s’y prendre ?

Le marché de l’immobilier neuf en France



Les clés pour bien investir dans l’immobilier neuf



Bien choisir l’emplacement

L’existence de commerces ;

Le réseau de transport ;

La proximité des écoles ;

Les espaces verts.

S’assurer de la fiabilité du promoteur immobilier



Tenir compte de sa capacité financière pour déterminer la superficie du logement



Les avantages de l’investissement dans l’immobilier neuf

Depuis quelques années, investir dans l’immobilier neuf se présente comme la meilleure façon de réussir sur le marché immobilier. De nombreuses personnes ont alors pris d’assaut ce secteur.Le marché de l’immobilier neuf a toutefois ses règles qu’il est nécessaire de connaître avant de se lancer. En effet, du capital et de la volonté ne suffisent pas pour s’y engager.Il faut savoir éviter les pièges afin d’optimiser au mieux son investissement. C’est en cela que réside la clé de la réussite dans un secteur où toute mauvaise décision peut avoir des conséquences sur le long terme.Alors pour savoir comment s’y prendre, il convient en premier lieu d’avoir un aperçu du marché immobilier. Il faut également connaitre les stratégies à mettre en place et les pièges à éviter ainsi que les avantages du secteur afin de pouvoir investir dans l’immobilier neuf sans accroc.Avant d’aborder le vif du sujet, il est utile de jeter un regard rapide au marché français de l’immobilier neuf.En 2019, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) de France a recensé environ 123 459 transactions immobilières dans le neuf. 51% de ces transactions étaient liées à des acheteurs accédant à la propriété et 49% à des investisseurs désireux de bénéficier des avantages de l’immobilier neuf.Ces chiffres traduisent le dynamisme d’un marché prometteur et attirant qui arrive à garder son équilibre en dépit des crises.Il est également important de faire remarquer que l’investissement a gardé cette constance grâce à des solutions de mobilisation de fonds et de gestion de l’investissement comme Homunity Homunity est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet aux particuliers d’investir dans le projet de leur choix à partir de 1 000 euros. Cette solution leur permet également de bénéficier de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne l’investissement dans l’immobilier neuf.Comme évoqué plus haut, investir dans l’immobilier neuf ne doit pas être un fait de hasard. Il est essentiel de mettre en place une bonne stratégie et de tenir compte des règles de base en la matière. La réussite de l’investissement en dépend.Le premier critère à prendre en compte pour investir est l’emplacement. La plupart des investisseurs ont un but locatif. C’est d’ailleurs la meilleure façon d’assurer sa rentabilité.Pour ce faire, il faut opter pour une zone à fort potentiel et bien située. Certains éléments permettent d’optimiser un investissement dans un quartier donné lorsque l’on se lance dans le neuf. Ces éléments sont notamment :Certains investisseurs ont vu leurs projets échouer parce qu’ils ne se sont pas assuré de la fiabilité du promoteur immobilier. Il est en effet indispensable de vérifier la solidité de l’assise financière, gage de la solvabilité de cet opérateur.Le promoteur immobilier doit également fournir aux investisseurs des garanties que le travail sera bien fait. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de choisir un promoteur expérimenté, possédant une réelle maîtrise du marché de l’immobilier neuf.Le fait qu’il soit lié à un groupe reconnu est par ailleurs un gage de sécurité.Afin d’investir dans des logements spacieux, il importe de s’assurer que le budget le permet. Il ne sert en effet à rien de se lancer dans un projet gigantesque si l’on n’a pas mobilisé un financement à la hauteur de cette ambition.Les moyens requis pour investir dans l’immobilier neuf dans une zone estudiantine par exemple, ne sont pas aussi élevés que ceux nécessaires pour investir dans une zone résidentielle.Faire appel à des spécialistes pour étudier le projet d’investissement est une bonne démarche. Cette étude est indispensable autant pour l’achat que pour la construction.Investir dans l’immobilier neuf présente de nombreux avantages dont le premier est une excellente défiscalisation.Ainsi, avec la Loi Pinel, les investisseurs profitent d’une déduction fiscale allant de 12 à 21% du prix du logement, pour une durée minimum de mise en location de 6 à 12 ans. Pour en savoir davantage sur cette loi, rendez-vous sur cette page Le dispositif Censi-Bouvard permet également de bénéficier d’une réduction d’impôt.Outre la défiscalisation, investir dans l’immobilier neuf offre des garanties de sécurité et de tranquillité. Les matériaux de construction étant neufs, il n’est pas nécessaire de se lancer dans des travaux de rénovation.Par ailleurs, tout problème éventuel dû à un défaut de construction est pris en charge par le promoteur immobilier.Un tel investissement permet enfin de constituer un patrimoine important, durable et transmissible. En la matière, il existe des mécanismes avantageux qui facilitent la transmission. Cliquez ici pour en savoir plus.En résumé, pour investir dans l’immobilier neuf, il faut absolument étudier tous les paramètres entrant en ligne de compte afin de bénéficier des avantages de ce marché en plein