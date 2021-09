Invechjà bè in Corsica : des balades santé pour découvrir le patrimoine Corse

Sermano, le 29 septembre

Aléria, le 30 septembre

Francardo, le 01 octobre

Aléria, site archéologique et musée, le 04 octobre

Canari, le 09 octobre

Dans le cadre du programme « Invechjà bè in Corsica » qui met en place des actions pour prévenir la perte d’autonomie des seniors, la Mutualité Française de Corse en partenariat avec la Collectivité de Corse, propose aux personnes de 60 ans et plus de participer à des balades santé culture à partir de septembre.Plusieurs rendez-vous d’une demi-journée sont au programme. Au fil du parcours, les participants auront l’opportunité de découvrir la richesse du patrimoine local, grâce à l'intervention d'une guide conférencière et accompagnatrice en moyenne montagne. Un spuntinu est partagé durant la sortie.Voici les cinq sorties qui sont gratuites :Pour plus d’information et inscription, rendez vous sur le site internet de la mutualité Française de Corse dans la section événement : www.corse.mutualite.fr ou contactez Mr Morel Arnaud au 06.15.49.33.48