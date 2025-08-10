Intervieweur des « people », Laurent Castelli-Argelier met aussi à nu les politiques

Julien Castelli le Dimanche 10 Août 2025 à 15:30

Depuis une vingtaine d’années, il s’était spécialisé dans les interviews confidences de personnalités de la télé, d’acteurs ou de chanteurs. En janvier, changement de cible : Laurent Castelli-Argelier a tendu son micro aux politiques, pour révéler leur humanité, toujours dans la bienveillance de style qui le caractérise. S’il a grandi à Lyon, celui qui se définit comme « un artisan du buzz, mais pas du bad buzz » revendique avec tendresse ses origines corses, qu’il doit à sa maman, originaire de Francardo.