Intervention spectaculaire des pompiers en plein centre de Calvi

Depuis hier, les conditions météorologiques se sont sérieusement dégradées un peu partout en Corse et plus particulièrement à Calvi où un vent sec et glacial souffle avec des pointes à 80 km/h.

Ce matin peu avant 9 heures, en raison de cette situation, les pompiers du CIS de Calvi sont intervenus dans l'étroite rue Clemenceau, avec un camion échelle pour dégager un morceau de toiture recouvrant la terrasse d'un immeuble commercial qui s'était décroché et qui représentait pour la population un vrai danger.

L'intervention était délicate et périlleuse mais les pompiers ont effectué un remarquable travail pour écarter tout danger.

Fort heureusement, cet incident intervient dans une période où tous les établissements de cette rue très touristique de Calvi sont fermés. En pleine saison, cette rue est en effet très difficile d'accès en raison d'une occupation du Domaine Public pas toujours respectée.