Interdiction du chalutage dans les aires marines protégées : le projet abandonné

Charles Monti le Lundi 3 Avril 2023 à 16:37

Le coup de colère de vendredi des armateurs de chalutiers et de marins-pêcheurs qui avaient manifesté tant auprès de la direction et de la mer que de l'assemblée de Corse à Ajaccio a été entendu au plus haut niveau. Le gouvernement français a annoncé ce lundi qu'il avait obtenu l’abandon du projet d’interdiction du chalutage dans les aires marines protégées