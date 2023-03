En Corse, les pêcheurs contre l'interdiction du chalut de fond dans les aires protégées

La vague de colère des professionnels qui manifestent en France contre les réglementations qui touchent le secteur de la pêche a traversé la Méditerranée et gagné l'ile. Ce vendredi 31 mars les marins-pêcheurs et les armateurs de chalutiers de Corse-du-Sud ont symboliquement occupé la direction de la mer et du littoral de Corse, à Ajaccio, pour contester le projet de l'Union Européenne voulant interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées.



Une mesure environnementale prise par l'institution pour protéger 30 % des mers d'Europe d'ici 2030 qui inquiète les professionnels qui craignent des conséquences socio-économiques pour leurs entreprises de pêche professionnelle. "Notre action, symbolique et pacifique, part d'un mouvement national contre ces nouvelles réglementations", explique Philippe Botti patron pêcheur à Bonifacio qui denonce la mise à mal de la filière "En Corse, les aires protégées représenter 80% des mers...on sera obligés de cesser l'activité de chalutier, l’existence même de la filière est compromise."



Reçus à la préfecture puis, en début d'après-midi, à l'Assemblée de Corse par la présidente Marie-Antoinette Maupertuis, le président de l'office de l'environnement, Guy Armanet et les présidents des groupes, les professionnels ont mis les élus "face à leur responsabilités" et demandé "de prendre en main le problème de la pêche."



Un mouvement national

Des journées d'action unitaire ont été décrétées au niveau national par le Comité des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM). Les pêcheurs réclament entre autres le paiement des aides gazole, dont "certaines n’ont pas été versées depuis six mois", selon le comité national.



Comme en Corse, aux quatre coins du pays les pêcheurs ont multiplié les actions symboliques ce vendredi. Cortèges funéraires, distributions de tracts dans les supermarchés, bateaux à l'arrêt pour exiger du gouvernement des réponses à une série "d'attaques" fragilisant le secteur, dans un climat de tensions jamais vu depuis la crise du Brexit.