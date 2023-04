Les pécheurs corses relancent « u sindicatu di pescadori corsi » pour défendre leur profession



I Pescadori Corsi annonce, dans un communiqué diffusé le 1er avril 2023, la relance de leur syndicat insulaire :



« Pour protester contre les mesures de restriction que l’Europe veut imposer à la pêche, le CNPMEM avait appelé à la grève.

À la suite de cette action « filière morte » et au soutien frileux du CRPMEM de Corse, les pêcheurs ont décidé de relancer « u sindicatu di pescadori corsi ». Ce syndicat sera une force supplémentaire pour la défense et le devenir de notre profession.

Si les nouvelles mesures entraient en vigueur, les navires insulaires seraient spécifiquement impactés.

Nous remercions la DMLC et le cabinet du préfet pour l'écoute des revendications que nous avons émises lors de notre mouvement, la présidente et les chefs de groupe présents de l’Assemblée de Corse qui nous ont reçus spontanément, ainsi que le président de l’OEC.

Nous espérons avoir des retours positifs de ces échanges pour tenter de sauver la pêche corse ».