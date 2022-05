Interdiction d'accès aux pontons du port Toga : des premières solutions bientôt en place

Sur le fronton des cinq pontons, des panneaux ‘’amarrage interdit’’ ont été apposés, conformément aux arrêtés municipaux pris vendredi. L’interdiction ne devrait durer que quelques semaines, un mois tout au plus, le temps de mettre en place une solution alternative. « Nous allons utiliser les piliers de soutien des pontons, appelés les chevêtres, qui eux ne sont pas fragilisés. Grâce à un système de chaînes tendues entre eux, nous allons y attacher des bouées avec des anneaux sur lesquels pourront s’amarrer les navires », détaille Pierre-Jacques de Bernardi.



Cette solution, employée dans d’autres ports du sud de la France soumis aux mêmes problèmes permettra de garder intacte la capacité d’accueil du port. Elle devrait être mise en place rapidement et progressivement. « D’ici à deux semaines, les premiers bateaux pourront revenir s’y amarrer et dans un mois, tous les pontons devraient être équipés », rassure le capitaine du port. Seul bémol, l’accès piéton aux pontons étant interdit, comment les plaisanciers vont-ils se rendre à bord de leur embarcation ?



La solution se trouve en partie auprès de la capitainerie. « Un système de navette entre la capitainerie et les navires va être mis en place entre 8h et 20h. Nous attendons juste les autorisations des assurances et des pouvoirs publics pour pouvoir transporter tout le monde », détaille Pierre-Jacques de Bernardi. Pour ceux disposant d’une annexe, ils pourront les amarrer sur les quais et les utiliser quand bon leur semble. « Pour le reste nous nous tenons à la disposition des usagers et s’il faut embaucher des gens et des moyens supplémentaires pour la saison, nous le ferons », affirme le capitaine du port.