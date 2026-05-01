Interclubs d'athlétisme : la Ligue Corse finit 9e sur 18 à Orange avec 7 podiums

Les interclubs réunissent les clubs français d'un certain niveau pour établir un classement national, avec plusieurs divisions : National 1, National 2, Promotion et Honneur.
Mais la Corse a une particularité unique en France. "J'ai demandé une dérogation à la FFA pour qu'on participe en tant que ligue, comme si on était un gros club", explique Patrick Labarussias. Les sélections se font sur les meilleures performances individuelles de chaque épreuve à travers toute l'île, avec un niveau minimum régional R3 requis.
Mais la Corse a une particularité unique en France. "J'ai demandé une dérogation à la FFA pour qu'on participe en tant que ligue, comme si on était un gros club", explique Patrick Labarussias. Les sélections se font sur les meilleures performances individuelles de chaque épreuve à travers toute l'île, avec un niveau minimum régional R3 requis.
9e sur 18 malgré trois absences
Malgré l'absence de concurrents sur trois épreuves, la perche, le lancer de marteau et le 110m haies, disciplines sans représentants au niveau requis en Corse, la ligue termine 9e sur 18. "Malgré ces absences, on finit 9e sur 18. Les épreuves où on a pu participer, on est très compétitif. On est loin d'être ridicules", souligne le président.
Sept athlètes insulaires ont décroché un podium.
Parmi les plus belles performances, celles de Elisa Riolacci qui a réalisé 12"45 sur 100m et 10 m au triple saut, de Chjara Giannini qui a couru le 1 500m en 4'57"32, de Tom Arnould qui a sauté 6m05 en longueur et lancé le javelot à 52m50 et celle de Jean-Baptiste Biancamaria qui a envoyé le disque à 40m24.
Sept athlètes insulaires ont décroché un podium.
Parmi les plus belles performances, celles de Elisa Riolacci qui a réalisé 12"45 sur 100m et 10 m au triple saut, de Chjara Giannini qui a couru le 1 500m en 4'57"32, de Tom Arnould qui a sauté 6m05 en longueur et lancé le javelot à 52m50 et celle de Jean-Baptiste Biancamaria qui a envoyé le disque à 40m24.
Manon Labarussias, seule Corse qualifiée pour les Championnats de France
La performance individuelle la plus marquante est celle de Manon Labarussias, 33m93 au disque, qui lui vaut une qualification officielle pour les Championnats de France. Classée 18e au bilan national, elle entre dans les 32 premières et est pour l'instant la seule Corse à décrocher ce sésame. "J'espère qu'il y en aura d'autres à venir", confie Patrick Labarussias.
Un déplacement compliqué mais essentiel
Organiser ce type de déplacement depuis la Corse n'est pas simple. Billets d'avion, hébergements, transports en bus, désistements de dernière minute : la sélection a été arrêtée le 11 mai pour un déplacement le 18. "C'est compliqué, mais c'est faisable", résume le président. Deux athlètes licenciés en Corse ont même fait le déplacement depuis Bretagne et Marseille pour représenter la ligue, dont un marcheur venu spécialement de Bretagne. "C'est un exemple de l'esprit de cohésion qu'on recherche."
Car c'est là l'autre bénéfice de ces interclubs, au-delà des résultats. "Sportivement, ils se confrontent à des athlètes de leur niveau, ce qui les pousse à aller plus loin. Humainement, il y a un esprit de cohésion multiplié par dix." Patrick Labarussias voit même dans ces déplacements un moteur pour l'athlétisme corse. "Il y a des athlètes qui commençaient à se démotiver. Depuis les interclubs, ça a recréé une dynamique qui était un peu éteinte."
Car c'est là l'autre bénéfice de ces interclubs, au-delà des résultats. "Sportivement, ils se confrontent à des athlètes de leur niveau, ce qui les pousse à aller plus loin. Humainement, il y a un esprit de cohésion multiplié par dix." Patrick Labarussias voit même dans ces déplacements un moteur pour l'athlétisme corse. "Il y a des athlètes qui commençaient à se démotiver. Depuis les interclubs, ça a recréé une dynamique qui était un peu éteinte."