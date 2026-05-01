Interclubs d'athlétisme : la Ligue Corse finit 9e sur 18 à Orange avec 7 podiums

Organiser ce type de déplacement depuis la Corse n'est pas simple. Billets d'avion, hébergements, transports en bus, désistements de dernière minute : la sélection a été arrêtée le 11 mai pour un déplacement le 18. "C'est compliqué, mais c'est faisable", résume le président. Deux athlètes licenciés en Corse ont même fait le déplacement depuis Bretagne et Marseille pour représenter la ligue, dont un marcheur venu spécialement de Bretagne. "C'est un exemple de l'esprit de cohésion qu'on recherche."

Car c'est là l'autre bénéfice de ces interclubs, au-delà des résultats. "Sportivement, ils se confrontent à des athlètes de leur niveau, ce qui les pousse à aller plus loin. Humainement, il y a un esprit de cohésion multiplié par dix." Patrick Labarussias voit même dans ces déplacements un moteur pour l'athlétisme corse. "Il y a des athlètes qui commençaient à se démotiver. Depuis les interclubs, ça a recréé une dynamique qui était un peu éteinte."