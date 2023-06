Interclubs corses de natation à Bastia : Une édition pleine d’émotion

Mais si cette compétition paraît compliquée, pour certains, elle est l’occasion de se dépasser. La preuve en est avec Elena Fiorentini (Bastia Natation), qui égale le record régional des 50 mètres dos, toutes catégories confondues, avec un temps de (30'53). L’adolescente de 17 ans s’empare de cette prouesse détenue jusque-là par Julia Orsini depuis 1996.



Quelques catégories en dessous, Maria-Francesca Poletti (GFCAN), 15 ans, surnage le record des 200 mètres 4 nages avec un temps de (2'27'54) contre (2'27'54) précédemment.

Enfin, l’efficacité de Julien Nau (GFCAN), 15 ans, est à saluer. Le jeune homme est, tout simplement, l’auteur de la meilleure performance de la journée avec un temps de (2'13'41) en 200 mètres nage libre et (1'09'38) en 100 mètres papillon.



Une édition pleine d’émotion récompensant la cohésion et la compétitivité des nageurs. Prochain rendez-vous, le 17 et le 18 juin 2023, toujours à la Carbonite de Bastia, pour le championnat de Corse.