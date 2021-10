Intempéries : routes coupées et 20 000 foyers privés d'électricité en Plaine Orientale

La rédaction le Lundi 4 Octobre 2021 à 18:48

Météo France a placé la Haute-Corse en vigilance météorologique orange pour "Orages" et "Pluie inondation" depuis ce lundi 4 octobre matin et jusqu'à demain. La région de Ghisonaccia et du Fium'orbu sont les plus touchées. Ici les pompiers ont réalisé 48 interventions à cause des inondations et 17 mises en sécurité. Environ 20 000 foyers restent privés d'électricité ce soir à 19 heures et des élèves de la cité scolaire de Prunelli, de l'école de Prunelli, de l'école d'Aghione sont pris en charge à l'intérieur de l'établissement dans l'attente de l'amélioration de la circulation.





Le point de la situation