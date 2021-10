Intempéries en Haute-Corse : 8 400 foyers toujours privés d’électricité ce mardi matin

Les fortes pluies et impacts de foudre ont occasionné des dégâts importants sur les réseaux électriques de la Haute-Corse et plus particulièrement sur la Plaine Orientale. Ce mardi matin à 6h30, 8 400 foyers, 6 200 sur la Plaine Orientale et 2 200 sur la zone sud de Bastia, sont toujours privés d’électricité (ils étaient 20 400 au pic de l’événement). "Les équipes d’EDF Corse ont travaillé jusque tard dans la nuit, dans des conditions souvent très difficiles et compliquées pour assurer les diagnostics et les manœuvres de réalimentation." indique EDF dans un communiqué

Depuis ce matin 6 heures, toutes les équipes (80 agents EDF et prestataires) sont mobilisées pour poursuivre les opérations de réparation des défauts identifiés sur les réseaux électriques. Elles seront appuyées au lever du jour par deux hélicoptères qui appuieront les équipes au sol afin d’accélérer le diagnostic des dégâts occasionnés et permettre d’engager au plus vite les réparations.