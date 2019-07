Intempéries: éclairs, orages, pluies, foudre, coupures d'électricité et inondations cette nuit en Balagne

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 28 Juillet 2019 à 08:51

La mauvais temps annoncé en Balagne est arrivé dès ce samedi 17 juillet sr et toute cette nuit. Des éclairs impressionnants ont illuminé le ciel avant que le tonnerre gronde et que des pluie diluviennes s'abattent. Les pompiers ont eu à intervenir en tout début de journée pour pour un feu de foudre à Pelliciani, commune de Calenzana, foudroyant un pin et parcourant 200m2.A noter également quelques micro coupures d'électricité.

La situation devrait s'améliorer dans les prochaines heures

