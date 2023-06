Intempéries à Galeria : Bloqués par la montée des eaux, une mère et ses deux enfants secourus

V.L. le Lundi 5 Juin 2023 à 16:36

A la suite des fortes pluies survenues en Balagne, les sapeurs-pompiers du Grima (groupe de recherche et d'intervention en milieu aquatique) et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B avec à son bord un médecin du Samu 2B sont intervenus ce lundi 5 juin vers 15h30 pour secourir trois personnes. Parties randonner une mère et ses enfants se sont retrouvées bloquées par la montée des eaux sur un rocher près du pont de Tuarelli, dans la vallée du Fango à Galeria. L'évacuation est toujours en cours.



Plus d'infos à venir