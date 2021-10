Intempéries : 4 200 foyers toujours privés d’électricité en Haute-Corse

Dans la continuité des nombreuses interventions menées lundi, dès ce mardi matin 6 heures, les agents EDF Corse, appuyés par des prestataires, deux hélicoptères et des renforts venus des zones de l’île les moins touchées par les intempéries, ont poursuivi les opérations de réparation des défauts identifiés sur les réseaux électriques.

"A 13 heures, indique EDF Corse dans un communiqué, 4 200 foyers restent privés d’électricité en Haute-Corse, essentiellement sur la plaine orientale et une centaine de clients sur la zone sud de Bastia", qui précise que les dégâts sont importants avec des fils à terre et des transformateurs endommagés qui nécessitent des interventions lourdes.