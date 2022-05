"Insularité et de la ruralité" : première résidence d'écriture du festival du film de Lama

Du mercredi 27 au samedi 30 avril, le Festival du Film de Lama a organisé sa toute première résidence d'écriture.

" Celle-ci, devait être organisée en 2021, mais a été reportée à cause de la crise sanitaire" précise Ludovic Pion-Dumas, scénariste de l'association organisatrice du festival.



Cette première rencontre artistique était placée sous l'égide de Ludovic Pion-Dumas, d'Isabelle Fauvel et Hakim Mao de la société Initiative Film, qui avaient déjà en amont, étudié minutieusement chaque dossier de candidature.

Puis, durant ces 4 jours, ils ont assisté les 6 stagiaires retenus. 4 résidents corses et 2 continentaux.



"C’est la première résidence que nous organisons dans le cadre du Festival du film de Lama qui aura lieu du 30 juillet au 5 août. Nous avions reçu une centaine de dossiers de candidature. Nous en avons sélectionné 6. Un événement qui a notamment lieu grâce au soutien de la Collectivité Territoriale et celui de la mairie de Lama. Une seconde édition sera organisée en fin d'année 2022", explique Ludovic Pion Dumas.





Âgés de 25 à 37 ans, chaque participant devait présenter un projet sur le thème de l'insularité et de la ruralité. " C'est une résidence de scenarii et de développement de courts métrages. Chacun avait un projet à un stade d'avancement different. Pendant cette résidence, nous avons été présents à la fois pour leur apporter un nouveau regard sur leur travail, pour l'analyser, leur donner des pistes et préparer la prochaine étape de leur film et de l'écriture. Isabelle et moi avons été accompagnés par Agnès qui est aussi scénariste, venue donner des clés sur l'aspect professionnel de ce métier et celui de réalisateur" explique Hakim Mao.



Mélina Krempp, résidente de cette première édition, a présenté avec son équipe, un projet de court métrage Pitchi Poï. " Ça raconte l'histoire d'une femme qui revient dans sa maison de famille pour la toute dernière fois avant sa vente. L'indivision ne lui permettant pas de racheter ses parts, c'est un moment qu'elle vit mal, comme bien souvent en Corse" explique Melina Krempp.

Quatre jours qui ont mis leur travail en lumière, sous un regard extérieur, celui des encadrants qui avaient organisé un riche programme.

Écriture, interventions des professionnels, pitching, sessions de groupe et rendez-vous individuels. " Nous en sommes tous à un moment différent dans nos projets. Au début, à une esquisse ou encore quelque chose de plus travaillé sous forme de scenario. Il n'y a pas une obligation de rendu concret à la fin de ce stage. Nous avons pu également avoir une évocation de suite possible, sur des dynamiques de travail envisageables pour nos projets, pour éventuellement les faire aboutir à un tournage ou une réalisation. Car nous avons tous l’intention de tourner nos films " conclue la stagiaire.