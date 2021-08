Inseme : le partenariat historique avec le Crédit Agricole de la Corse renouvelé

C’est en 2018 que le Crédit Agricole de la Corse et Inseme ont noué un partenariat en signant une convention triennale qui a été renouvelée il y a quelques jours à Ajaccio."En tant que partenaire « Benefattore/ Bienfaiteur », le Crédit Agricole organise également des opérations ponctuelles, comme en Juin 2019 où l’ensemble des salariés ont fait don à l’association d’une partie de leur prime annuelle dans le cadre de l’opération « Tous solidaires avec notre territoire » grâce à laquelle 30 000 € ont été récoltés et alloués à la 2° collecte «1 mois pour 1 toit » qui a permis d’acheter un appartement à Nice afin d’y héberger les familles d’enfants hospitalisés sur le continent. - détaille l'association dans un communique.En février 2020, c’est un nouveau soutien opérationnel et humain qu’a apporté le Crédit Agricole aux familles puisque les bénéficiaires dépourvus d’accès numérique ou de proches pour les aider sont désormais accueillis au sein des agences bancaires où un Point d’Accès Formalités leur permet de scanner et transmettre par mail leurs justificatifs à l’Association, "Ce dispositif répond à un besoin réel des bénéficiaires isolés, ayant des difficultés avec le numérique ou vivant en zone rurale qui voient ainsi leurs formalités de prise en charge facilitées et leurs dossiers traités plus rapidement. Depuis le 1er octobre 2020, le Crédit Agricole de la Corse offre la possibilité à ses clients titulaires d’un livret de développement durable et solidaire, d’effectuer un ou plusieurs dons au profit de l’Association."En Juin 2021, lors de l’Assemblée Générale de l’Association Inseme, l’équipe du Crédit Agricole de la Corse a fait l’incroyable surprise de remettre un chèque de 30 000 € destiné à la 3° collecte « 1 mois pour 1 toit »! Cette collecte terminée le 30 juin avait pour objectif d’acquérir en 30 jours un appartement à Paris afin d’héberger les familles d’enfants corses hospitalisés près de l’hôpital Necker. Le but a été atteint puisque 166 000 € ont été récoltés, l’Association va pouvoir acheter un appartement à Paris, "C’est d’ailleurs à l’occasion de la soirée de remerciements des donateurs de cette magnifique collecte organisée dans les locaux du Crédit Agricole du Stiletto, que nous avons renouvelé notre convention de partenariat pour 3 ans !", se félicite l'association qui remercie "de tout cœur la Direction ainsi que les équipes du Crédit Agricole de la Corse qui sont particulièrement mobilisées et motivées pour aider les familles dans le besoin."