Inseme et la Compagnie des eaux et de l’Ozone de la Corse (CEOC), main dans la main

La rédaction le Lundi 15 Septembre 2025 à 13:10

Le 11 septembre dernier l’association inseme a accueilli dans ses locaux la CEOC, une des sociétés de Kyrnolia, afin de procéder au renouvellement de la convention de partenariat qui lie les deux structures. La convention est renouvelée pour trois années, sur la période 2025-2028. Cette signature fait suite à celle de juillet avec la Société des eaux de la Corse (SDEC), l’autre société de Kyrnolia.



Elle prévoit de continuer l’action déjà engagée depuis 2019 qui consiste à reverser 1€ à chaque fois qu’un client opte pour le passage à la e-facturation.
À ce jour, ce dispositif a déjà permis à l’association de récolter plus de 40 000€ !

La CEOC a choisi d’élargir son soutien à l’association en proposant également un nouveau dispositif : le versement de 1€ pour chaque client qui choisit de passer d’un paiement annuel à un paiement mensuel. Enfin, la société garantit également de verser à Inseme un montant fixe de 1 500€ chaque année pendant la durée de la convention.

Inseme n'a pas manquer de souligner l'action de M.  Denizot, directeur de la CEOC, et M.  Pieri, directeur consommateur Kyrnolia, pour le temps et l’investissement consacré à l’association.
Les agents de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone de la Corse qui sont très engagés et dans le projet et font partie intégrante de sa réussite ont eu droit aussi aux remerciements chaleureux de Inseme.




