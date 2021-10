Inondations : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 20 communes de la Plaine Orientale

Vingt communes de Haute-Corse ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, vendredi 15 octobre, suite aux gros orages du 3 au 5 octobre dernier. L'arrêté a été publié au Journal officiel ce dimanche. Si la procédure de reconnaissance a duré moins de deux semaines, c'est qu'elle a été accélérée. En effet le département avait été placé en vigilance orange orages, pluie et inondation. "A la suite des intempéries 21 communes ont déposé des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture." indiquent les services de l'Etat, "La mobilisation des maires, de la préfecture et des services experts a permis d’instruire les dossiers en une semaine en vue de leur inscription à l’ordre du jour de la séance du 12 octobre 2021 de la commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur le caractère « anormal » de cet événement météorologique."



Sur la base des rapports météorologiques, toutes les communes ont reçu un avis favorable pour des dossiers d’inondations et coulée de boue à l’exception de la demande de la commune de Venzolasca qui nécessite un complément d’expertise et qui fera l’objet d’un nouvel examen lors d’une prochaine commission. "Aussi, par décisions des ministres, les communes d’Aghione, Aléria, Campi, Canale-di-Verde, Cervione, Chiatra, Ghisonaccia, Giuncaggio, Linguizzetta, Pietroso, Poggio-Mezzana, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Giuliano, San-Nicolao, Santa-Lucia-di-Moriani, Serra-di-Fiumorbo, Solaro, Tallone , Valle-di-Campoloro et Ventiseri ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021." précise la préfecture qui rappelle que "les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la date de parution de l’arrêté susvisé pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance et bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée."