Inondations à Penta-di-Casinca : plus de 100 personnes mobilisées pendant deux jours

C'était le scénario de l'exercice inspiré de l'alerte rouge de Novembre 2016 qui, entamé mardi, s'est achevé ce mercredi après-midi, après avoir mobilisé plus de 100 personnes pour mener à bien les différentes missions auxquelles les sauveteurs avaient à faire face.



Problèmes d’hébergement consécutifs à de nombreux relogements de la population sinistrée, déploiement d’un camp de base pour les sapeurs-sauveteurs de l'UIISC 5 de Corte. Nouvelle situation à appréhender au moment où la situation bascule en vigilance rouge. Engagement de moyens nationaux au terme des reconnaissances effectuées par le SIS 2B... Rien n'a manqué pour "corser" l'exercice.



Mais au-delà du scénario, il s'agissait à la commune de Penta-di-Casinca, touchée à plusieurs reprises par de sérieuses intempéries, de tester son plan communal de sauvegarde qu'elle a l'obligation de détenir puisque elle dispose d'un plan de prévention des risques inondations.

Cet exercice était aussi le premier de Haute-Corse. Il visait à tester un PCS selon un scénario similaire aux événements déjà connus sur le territoire de la commune.



Il a été particulièrement suivi par Yannick Castelli, maire de Penta-di-Casinca, Ronan Léaustic, sous-préfet de Corte représentant le préfet de la Haute-Corse, par le colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur du Sis 2b par intérim représentant Guy Armanet président du Sis 2b, le lieutenant-colonel Laurent Couasné, chef de corps de l’Uiisc5 de Corte, le colonel Pierre de Villeneuve, commandant les formations militaires de la sécurité civile, le Colonel Cyril Meunier, commandant la Base Aérienne 126 de Solenzara.

La base d'hélicoptère de la Sécurité Civile de Bastia avec le Dragon 2B, la gendarmerie nationale, la direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) avec une équipe de drone ont également suivi de près les mille et une opérations menées sur les deux jours alors que le Service d’Incendie et de Secours de la Corse du Sud, l'université de corse au travers son master « gestion des risques majeurs » et le président de l’association départementale des «Réserves Communales de Sécurité Civile » de la Haute-Corse ont assisté à l'exercice en qualité d'observateurs.