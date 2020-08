Inizia-l'incubateur de Corse demande la prorogation de la convention le liant à la CdC

On notera que dans son rapport moral, le président Alexandre Vinciguerra situe la mission d’ INIZIÀ dans le cadre d’une économie dont les fondamentaux ont été irrémédiablement impactés

« L’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’économie mondiale est sévère.

Dans ce contexte de forte incertitude, se pose bien sûr la question de l’avenir des start-up dont on connait les promesses mais aussi les fragilités.

A court terme, l’objectif des porteurs de projet que nous accompagnons est d’abord de décrocher leurs premiers marchés. Or en période de confinement et d’incertitudes généralisés, on peut craindre que la priorité des donneurs d’ordre ne soit pas au lancement de nouveaux produits ou services.

Par ailleurs, la surexposition au risque provoque un enrayement graduel de l’économie très dommageable pour les petites entreprises. En effet, quelques acteurs économiques anticipant des difficultés de trésorerie bloquent leurs paiements et les flux de l’économie réelle manquent cruellement aux TPE plus particulièrement lorsqu’elles sont innovantes.

...

Pour répondre de manière flexible et personnalisée aux attentes de nos entreprises incubées et de nos partenaires institutionnels, nous avons besoin de nous appuyer sur des systèmes collectifs de plus en plus sophistiqués, où le numérique trouve un terrain d’expression privilégié.

Mais le constat inverse est tout aussi vrai.

Sans synergies entre entreprises, sans points de rencontres, sans locaux communs et services physiques partagés, notre action d’animation et de suivi des porteurs de projets innovants se délite rapidement.

La force de notre méthode d’accompagnement doit donc s’équilibrer entre système numérique collectif et tiers lieu à forte visibilité. »