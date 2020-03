Indemnité de trajet Corse : Les syndicats obtiennent une revalorisation

Cette réunion se tenait dans les locaux de la Direccte à Bastia et Ajaccio (en visio-conférence). Une 9ème séance qui a donc porté ses fruits après plus de 9 mois de discussions entre l’ensemble des organisations syndicales de salariés et patronales. La CGT était à l’origine de cette indemnité acquise en 2009. Mais depuis aucune augmentation n’avait été consentie et surtout trop peu d’entreprises respectaient le décret d’application qui rend pourtant obligatoire le versement de cette indemnité. Après la réunion positive de ce jeudi, l’ensemble des organisations patronales de Corse MEDEF, CPME et U2P s’apprêtent donc à signer l’accord et à le faire appliquer dans les entreprises qui relèvent de leur champ professionnel. Mais pour la CGT, de nombreux secteurs en restent encore exclus comme l’agriculture, ESS ou la fonction publique.



«La CGT se félicite de cet accord même si les montants attribués malgré une augmentation substantielle, restent insuffisants pour prendre en considération le coût de la vie et notamment les prix excessifs du carburant sur l’île » souligne le syndicat dans un communiqué, poursuivant «Mais cet accord triennal, passage de 200 euros à 250 euros voir 300 euros annuels, montre que la détermination et aussi l’unité des organisations syndicales de salariés permettent des avancées sociales. Cet accord permettra notamment aux dizaines de milliers de salariés corses des TPE et PME trop souvent privés de présence syndicale dans leur entreprise de bénéficier de cette indemnité. Le contexte de forte mobilisation sociale sur la défense de nos régimes de retraites ayant sûrement pesé pour aboutir à un tel résultat. Un encouragement pour les salariés lors des négociations sur les salaires qui ont lieu en ce moment dans toutes entreprises. Il s’agit là d’une belle victoire. Reste maintenant à faire appliquer cet accord dans toutes les entreprises ce qui n'est pas garanti malgré l'obligation qui découle de cet accord. Le contexte de mobilisation sociale pour la défense des retraites a sûrement joué sur l'issue positive de cet accord. Un encouragement pour poursuivre les luttes sur l'ensemble des revendications portées par les salariés notamment pour des hausses de salaire» conclut la CGT.

