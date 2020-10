Incidents lors d'un match à Ghisonaccia : la ligue corse de Football dénonce des "comportements violents"

" La Ligue Corse de Football ne cautionne pas et ne cautionnera jamais les comportements violents et « l’humain est placé au-dessus de l’intérêt sportif », surtout au niveau des jeunes.

Nos techniciens, à travers le programme éducatif fédéral, suivant la politique de notre ligue s’emploient périodiquement à enseigner aussi bien à nos jeunes qu’aux éducateurs, toutes les valeurs liées à notre sport résumées en un seul mot : PRETS ( Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité).

D’ores et déjà, la commission de discipline est saisie de ce dossier et comme à son habitude, s’efforcera de faire toute la lumière et prendra les décisions appropriées."