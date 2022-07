Incendies : trois foyers en Haute-Corse

L'alerte la plus sérieuse a encore eu lieu à Castellu-di-Rustinu, où 3 départs de feu avaient, déjà, eu lieu il y a quelques jours.

Ce dimanche 2 Canadair, 2 hélicoptères bombardiers et une quarantaine de pompier au sol ont combattu contre les flammes.



Autres alertes de la journée à Santu-Petru di Tenda où 4 passages de Canadair ont permis de limiter la superficie détruite par le feu à un millier de mètres carrés et à Aghione en plaine orientale où 4 000 m2 de végétation se sont envolés en fumée.