Incendies : le feu de Quenza en voie d'être maîtrisé, mais un week-end sous haute-tension

L’incendie qui s’est déclaré suite à un impact de foudre dans la forêt territoriale de Bavella-Sambucu, sur les communes de Quenza et Sari-Solenzara, vendredi dernier est en voie d’être maîtrisé, a annoncé le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud, Florian Straser, lors d’un point presse ce vendredi après-midi. « Le feu est en train d’être fixé par les sapeurs-pompiers et est même, mis à part sur une lisière, en grande partie maîtrisée », a-t-il précisé.



Après plusieurs jours de lutte dans des conditions particulièrement difficiles, grâce à l’action de l’important dispositif mobilisé sur place, les flammes avaient cessé de progresser dès le milieu de semaine, après avoir parcouru environ 170 hectares. La surface brûlée – qui devrait être revue à la baisse- ne pourra être déterminée qu’une fois l’ensemble des foyers éteints au terme d’une action au long cours qui devrait durer encore plusieurs jours.



« La difficulté est d’arriver à l'extinction du feu », a souligné le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud en indiquant que si les flammes ont disparu, des points chauds persistent sur les lisières. « Les effectifs mobilisés sur place travaillent de façon intense pour recouvrir de terre et forester ces points chauds pour essayer d’éteindre le feu le plus vite possible », a encore noté Florian Straser.



Sur place 90 sapeurs-pompiers et sapeurs-forestiers sont toujours mobilisés au sol dont « au moins une moitié de renforts nationaux », tandis que dans les airs l'hélicoptère lourd national et l'hélicoptère léger bombardier d’eau du SIS 2A continuent leurs rotations. Depuis jeudi soir, ils ont en outre été rejoints par un hélicoptère Puma qui sert à héliporter du personnel sur zone.



Un dispositif qui devrait être maintenu jusqu’au début de semaine, alors qu’une augmentation du risque incendie est attendue dans le week-end. « Le Libecciu va se lever dans les prochaines heures et va nous obliger à avoir une surveillance attentive de cet incendie. C’est pour cela que nous maintenons un dispositif très lourd sur place car même si on a l’impression que l’incendie est éteint, comme il y a encore des points chauds, le vent pourrait le raviver », a expliqué le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud en ajoutant que des « mesures de vigilance et de précaution » devront sans doute également être prises sur le reste de l’île, le vent et les fortes chaleurs laissant craindre de nouveaux départs d’incendie. Ainsi, si les Canadair doivent arriver lundi de Nîmes afin d’être positionnés à Ajaccio pour tout l’été, du côté de la préfecture on n’exclut pas de demander un pré-positionnement avec quelques heures d’avance en fonction des derniers bulletins émis par Météo France.