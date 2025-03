Incendies en série à Propriano : deux hommes condamnés à quatre ans de prison ferme

Quatre ans de prison ferme et placement immédiat en détention. Ce jeudi, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné deux prévenus à l’issue d’une comparution immédiate. Les deux hommes ont également écopé d’une interdiction de port d’arme pour une durée de cinq ans.

Ils étaient poursuivis pour vol aggravé, destruction par moyen dangereux, transport de substance incendiaire et mise en danger d’autrui, à la suite de plusieurs incendies survenus dans la nuit du 17 au 18 mai 2024 sur les communes de Propriano, Viggianello et Sartène.







Au total, six départs de feu avaient été recensés. Tous les véhicules ciblés appartenaient à des entreprises du secteur du bâtiment. Le véhicule volé utilisé pour le transport des deux hommes avait lui aussi été incendié. En raison des propagations, treize véhicules et engins de chantier avaient été dégradés, ainsi qu’un local professionnel, un garage et la façade de la crèche municipale de Propriano. Plusieurs appartements avaient dû être évacués en urgence. Les deux individus avaient déclaré avoir été recrutés moyennant rémunération pour procéder à ces incendies volontaires.





Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, salue « un travail d’enquête de très grande qualité réalisé par la brigade de recherches de Sartène en lien avec les gendarmes de Propriano ». Il souligne que les investigations menées dans le cadre d’un groupe dédié à ces phénomènes ont permis d’identifier les auteurs. « Il n’existe aucune impunité », affirme Nicolas Septe, qui précise : « La police judiciaire continuera à investiguer sur les phénomènes crapuleux qui nuisent à une concurrence saine et loyale entre les entreprises et à des formes de pressions qui relèvent de pratiques habituelles de la criminalité organisée de type mafieuse. »